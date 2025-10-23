Ünlü oyuncu sinirlerine hakim olamadı! "İnsanları tekmeledim"

Ünlü oyuncu Ege Aydan Bloomberg HT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk oldu. Açıklamalarıyla dikkat çeken Aydan, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Oğlunun evden ayrılmasıyla ilgili konuşan Aydan, sözlerine şöyle başladı:

"Oğlumun her şeyiyle ilgileniyordum. Hiçbir zaman kopamadım. Büyüdü, kocaman adam oldu, hâlâ ben ilgileniyorum. Bir kavgayla evden ayrıldı. Ondan sonra 'İyi ki gitmiş' dedim. Çocuklarımızı ne kadar erken hayata kavuşturursak o kadar erken büyüyorlar."

Oğlu ve kızlarının kendisine hiçbir zaman "baba" demediğini de söyleyen Aydan, "Küçüklüklerinden beri bana Ege diyorlar. Hiç ‘baba’ demediler" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN KOLTUĞUNA TEKME ATTIM"

Aydan, ayrıca sinemada cep telefonuyla ilgilenen seyircilere olan tepkisini dile getirirken şaşırtan bir itirafta bulundu:

"Sinemada cep telefonuyla oynayan insanları tekmeledim. Gerçekten koltuğuna tekme attım. Bu büyük bir saygısızlık olarak geliyor."