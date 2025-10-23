Ünlü oyuncu sinirlerine hakim olamadı! "İnsanları tekmeledim"

Ünlü oyuncu sinirlerine hakim olamadı! "İnsanları tekmeledim"
Yayınlanma:
Konuk olduğu programda dikkat çeken itiraflarda bulunan oyuncu Ege Aydan, "Sinemada cep telefonuyla oynayan insanları tekmeledim" dedi.

Ünlü oyuncu Ege Aydan Bloomberg HT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk oldu. Açıklamalarıyla dikkat çeken Aydan, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Oğlunun evden ayrılmasıyla ilgili konuşan Aydan, sözlerine şöyle başladı:

"Oğlumun her şeyiyle ilgileniyordum. Hiçbir zaman kopamadım. Büyüdü, kocaman adam oldu, hâlâ ben ilgileniyorum. Bir kavgayla evden ayrıldı. Ondan sonra 'İyi ki gitmiş' dedim. Çocuklarımızı ne kadar erken hayata kavuşturursak o kadar erken büyüyorlar."

ege-aydan.jpg

Adamlar'dan sonra bir grup daha dağıldıAdamlar'dan sonra bir grup daha dağıldı

Oğlu ve kızlarının kendisine hiçbir zaman "baba" demediğini de söyleyen Aydan, "Küçüklüklerinden beri bana Ege diyorlar. Hiç ‘baba’ demediler" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN KOLTUĞUNA TEKME ATTIM"

Aydan, ayrıca sinemada cep telefonuyla ilgilenen seyircilere olan tepkisini dile getirirken şaşırtan bir itirafta bulundu:

ege-aydan-tekme.webp

Nihan Akkuş Okan Buruk'un sırrını açıkladı: Uzaylı olabilirNihan Akkuş Okan Buruk'un sırrını açıkladı: Uzaylı olabilir

"Sinemada cep telefonuyla oynayan insanları tekmeledim. Gerçekten koltuğuna tekme attım. Bu büyük bir saygısızlık olarak geliyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Magazin
Oya Aydoğan'ın ölüm nedenini ilk kez anlattı: 'Patates yedi yırtıldı' gibi bir durum yok
Oya Aydoğan'ın ölüm nedenini ilk kez anlattı: 'Patates yedi yırtıldı' gibi bir durum yok
Adamlar'dan sonra bir grup daha dağıldı
Adamlar'dan sonra bir grup daha dağıldı