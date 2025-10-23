Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ünlü yarışma programı Survivor, yeni sezonda "Ünlüler-All Star" konsepiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Survivor 2026 için geri sayım sürerken, yarışmacı kadrosu da yavaş yavaş belli oluyor.

Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sezonun ilk yarışmacısını duyurmuştu.

KEREMCEM SURVIVOR'DA

Ilıcalı'nın, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosu için belirlediği ilk isim, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Bayhan Gürhan olmuştu.

Bayhan'ın ardından ikinci isim de belli oldu. Ünlüler takımının bir diğer yarışmacısı ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, "Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.