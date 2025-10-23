Ufuk Bayraktar'a 12 yıla kadar hapis istemi: İlk duruşma tarihi belli oldu

Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle akıllara kazınan Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos’ta Beyoğlu’ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darbetmişti.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. İddianamede Ufuk Bayraktar ve diğer şüpheli Volkan Akbaş hakkında, 'İş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bayraktar’ın ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu. Oyuncu 14 Ocak'ta hakim karşısında olacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş’ın, müşteki Ahmet P.'ye ait Cihangir’deki işletmeye giderek bir süre oturdukları, bu sırada Pehlivan’ın kardeşi Halil Pehlivan’ı görüp onunla toplantı yapmak istediklerini söyledikleri aktarıldı.

Bunun üzerine müşteki Ahmet P'.'ye şüphelilerin yanına gittiğinde, Ufuk Bayraktar’ın telefon ekranında 'Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız' şeklinde yazı bulunan telefonu göstererek, 'Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar. Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin.' şeklinde sözler söylediği, müştekinin bunu kabul etmemesi üzerine bu kez haftalık 10 bin lira istediği, ancak Ahmet P.'nin 'Beni polis koruyacak' diyerek bu talebi reddettiği, bunun üzerine Bayraktar’ın 'sonra görüşeceğiz' diyerek diğer şüpheliyle birlikte mekandan ayrıldığı belirtildi.

"SENİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIM, GÖRÜRSÜN"

En son 20 Ağustos’ta yeniden geldiklerinde Ufuk Bayraktar’ın sinirli bir şekilde yanına gelerek konuşmak istediğini söylediği Ahmet P.'nin, konuşmayı reddetmesi üzerine 'Seni burada barındırmayacağım, görürsün' diyerek saldırıp yumruk attığı belirtildi.

Şikayetçi Ahmet P.'nin doktor raporunda, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde yaralandığı, diğer şüpheli Volkan Akbaş’ın müştekiye, 'Şikayetini geri çek, ben konuyu hallederim' diyerek baskı kurmaya çalıştığı ifade edildi.

İfadesi alınan Ufuk Bayraktar’ın; müştekiden zorla para talep etmediğini, bunun yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla söylendiğini, bu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarının da bulunduğunu söylediği belirtildi.

O tarihte eşiyle kavga ettiği için alkol aldığını, bu nedenle tartıştığını ve arbede yaşandığını, darp kastıyla hareket etmediğini, sanatçı olduğunu ve ekonomik durumunun iyi olduğunu belirterek suçlamaları reddettiği yazıldı.

Volkan Akbaş’ın verdiği ifadede; haraç almaya çalışmadığını, tehdit kastı taşımadığını, arkadaşı Ufuk’un da müştekiden para talep ettiğini duymadığını söyleyerek suçlamaları reddettiği aktarıldı.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Bilgisine başvurulan tanık Taylan K.'nin ifadesine de yer verildi. Taylan K.'nin , Ahmet P.'nin anlatımını doğrular nitelikte açıklamalar yaptığı, şüphelilerin eylemlerini doğruladığı belirtildi.

İddianamede, soruşturma devam ederken Ahmet P.'nin savcılığa gelerek verdiği ek beyanda, Ufuk Bayraktar’ı yanlış anlamış olabileceğini söylediği ve şikayetinden vazgeçtiği yazıldı.