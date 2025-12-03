Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!

Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Yayınlanma:
Gürer, "Kuru fasulye ve pilavın da sofralardan eksilme ihtimali ortaya çıktı" dedi. Bir bu eksikti: Şimdi de kuru fasulye krizi!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yanında getirdiği kuru fasulyeyi kürsüye koyarak açıklamalarda bulundu. Açıklamalar "Bir bu eksikti, şimdi de kuru fasulye krizi" dedirtti.

Gürer, şunları söyledi:

"Et ve süt ürünleri emekli ve dar gelirliler için erişilmesi güç bir boyuta gelmişti. Şimdi kuru fasulye ve pilavın da sofralardan eksilme ihtimali ortaya çıktı. Emekli, kuru fasulye pilava da hasret kalabilir.

Tarım ve Orman Bakanı sürekli 'ihracatçıyız' dese de bakanlık verilerine göre ülkemizde 21 üründe arz açığı bulunuyor. Hububat ve bakliyat ürünleri arz açığını kapatmak için gümrük vergileri düşürülmekte ve ithalat sağlanarak bu yolla rafta ürün olmasının yolu açılmaktadır.

whatsapp-image-2025-12-03-at-16-14-21.jpeg

Nohut üretimi 2002 yılında 650 bin ton iken 2025 yılında 406 bin 400 tona gerilediği görülmektedir. 2025 yılının ilk dokuz ayında nohut için 780 bin 450 dolar yurtdışı çiftçisine ödeme yaptık. Kırmızı mercimekte 2002 yılı üretimi 500 bin ton iken 2025 yılı üretimi 230 bin tona geriledi.

"MISIR, KANADA, KIRGIZİSTAN, ETİYOPYA, ARJANTİN'DEN İTHAL"

Sofraların vazgeçilmezi, fakirin ve zenginin tükettiği kuru fasulyede bu yıl da üretici kazanamadı. Hasat döneminde tarlalara gittim, üreticilerle konuştum. Üretici, ürününü geçen yılın altında bir fiyatla satmak zorunda olduğunu söyledi. Patates tarlada kaldı. Fasulye girdi maliyetlerinin altında satılmadı. Kamu, alımda kenarda durdu. Üretici tüccara ezdirildi. Üretici her yıl yaşanan bu süreçle üretimden uzaklaşıyor. Kuraklık, don etkisinden söz edenlere sormak lazım eğer bu nedenle üretim düştüyse çiftçiye bir destek verdiniz mi?

Kuru fasulyeye koyulan et önce tabakta sonra sosyal medyada parladı: Bu kadarı gut hastası yapar aman!Kuru fasulyeye koyulan et önce tabakta sonra sosyal medyada parladı: Bu kadarı gut hastası yapar aman!

Mısır, Kanada, Kırgızistan, Etiyopya, Arjantin'den fasulye ithal ediyoruz. Niğde'de üreticilerle konuştuğumda beyaz fasulyenin maliyetinin 40 lira civarında iken 35- 38 liraya satmaya çalışıyorlardı. Gübre, mazot, ilaç ve emek maliyetleriyle baş edemiyorlar. Masraflar yüzde yüz katlandı buna rağmen 'bizim gelirimiz artmadı artık üretim yapmayacağız' diyorlardı. Yani üretici mutlu değil,"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Ekonomi
Asgari ücret için net oran verdi: Daha yükseğini bekleyen uygulanan programı hiç anlamamıştır
Asgari ücret için net oran verdi: Daha yükseğini bekleyen uygulanan programı hiç anlamamıştır
Cumhur İttifakı cephesinden asgari ücret için ilk rakam
Cumhur İttifakı cephesinden asgari ücret için ilk rakam