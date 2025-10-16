Kuru fasulyeye koyulan et önce tabakta sonra sosyal medyada parladı: Bu kadarı gut hastası yapar aman!

Pazarın, marketin gerçeklerinden uzak ekonomik verilere göre dahi bugün iyileşse 3 aya enflasyona yenilen maaşlarla, açlık sınırının altında ayakta kalmaya çalışan vatandaşların isyanı sürerken çalışana verilen kıymet de patronları eleştirilerin hedefi haline getiriyor.

Personelin yemek hakkı dahi işverenin maliyet hesabının kurbanı olurken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü pes artık dedirtti.

KURU FASULYEYE KOYULAN ET ÖNCE TABAKTA SONRA SOSYAL MEDYADA PARLADI

Bir iş yerinde öğle yemeğinde personele verilen etli kuru fasulye, protein bonkörlüğü ile dikkatleri üzerine çekti. Kuru fasulyeye koyulan bir adet kuşbaşı et önce tabakta sonra sosyal medyada parladı.

Tabldotta tek başına yıldız gibi parlayan o eti videoya alan işçi, Ayasofya'da gördüğü kediyi "Sen buralara nereden geldin?" diyerek seven Ahmet amcanın sesi ile paylaşım yaptı. Onlarca kuru fasulye tanesinin arasında kendini gizleyemeyen o et, sosyal medya kullanıcılarının da sert yorumlar yapmasına neden oldu.

İzmir'in Nabzı isimli hesabın paylaştığı o videoya "Orası meclisin yemekhanesi değil tabiki 4.4luk olsun", "Türkiye şartlarında bereket versin" yorumları yapıldı.

BU KADARI GUT HASTASI YAPAR AMAN

Viral olan etli kuru fasulye 'Bu kadarı gut hastası yapar aman dikkat' dedirtirken personelin yemek hakkına ilişkin 'Nasıl olmalı?' sorusunu getirdi.

İşçi haklarına göre personele verilen yemeklerin, sadece işçiyi tok tutması yeterli değildir. Öncelikle düzenli tüketim halinde insan sağlığını bozan ürünlerden yapılmamalı. Taze ve mevsimine uygun ürünler olmalı. Protein ve karbonhidrat dengesi sağlanmış menüler olmalı.

İşçi ile patron arasında yapılan sözleşmelerle bu şartların sağlanması mümkün olurken toplu iş sözleşmelerinin olduğu fabrika ve iş yerlerinde yemek hakkı ayrıntılı şekilde de düzenlenebilir. Birçok iş yerinde toplu iş sözleşmesi kapsamında işçiler tarafından yemekhane komisyonları kurulabilir. Bazı iş yerlerinde yemeklerin doğrudan fabrika yemekhanesinde günlük olarak yapılması da sağlanabilir. Somut örneklerinin incelenmesi için sendikaların toplu sözleşmelerine bakılabilir. Yemek komisyonlarının nasıl kurulduğu ve yemek öğünlerinin kalitesi ve içerikleri incelenebilir.