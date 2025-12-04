Giray Altınok'tan emeklilik açıklaması

Giray Altınok'tan emeklilik açıklaması
Yayınlanma:
Prens dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Giray Altınok, "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Son dönemin popüler dizilerinden Prens'te sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Giray Altınok, katıldığı bir davette açıklamalarda bulundu.

2011 yılında başladığı oyunculuk serüveninde Prens dizisiyle popülerliğe ulaşan Altınok, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

giray-altinok-prens.webp

Burcu Esmersoy EYT'den emekli olduğunu açıkladıBurcu Esmersoy EYT'den emekli olduğunu açıkladı

"EVİMİZİ, OTOMOBİLİMİZİ ALDIK"

Gazetecilerin "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusunu yanıtlayan ünlü oyuncu, "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, otomobilimizi aldık. Yeter çok şükür." ifadelerini kullandı.

2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile evlenen ve geçtiğimiz yıl oğlu Emir’i kucağına alarak babalık sevinci yaşayan Altınok, ailesiyle mutlu ve yeterli bir hayat sürdüğünü vurguladı.

giray-altinok-candu.webp

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? O iddia yalanlandıFatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? O iddia yalanlandı

41 yaşındaki Giray Altınok, kariyeri boyunca sinema filmi ve TV dizisi olmak üzere 23 yapımda rol aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
Magazin
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? O iddia yalanlandı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? O iddia yalanlandı
Halil İbrahim Ceyhan'dan 300 bin TL istedi: Mahkeme kararını verdi
Halil İbrahim Ceyhan'dan 300 bin TL istedi: Mahkeme kararını verdi