Giray Altınok'tan emeklilik açıklaması

Son dönemin popüler dizilerinden Prens'te sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Giray Altınok, katıldığı bir davette açıklamalarda bulundu.

2011 yılında başladığı oyunculuk serüveninde Prens dizisiyle popülerliğe ulaşan Altınok, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EVİMİZİ, OTOMOBİLİMİZİ ALDIK"

Gazetecilerin "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusunu yanıtlayan ünlü oyuncu, "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, otomobilimizi aldık. Yeter çok şükür." ifadelerini kullandı.

2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile evlenen ve geçtiğimiz yıl oğlu Emir’i kucağına alarak babalık sevinci yaşayan Altınok, ailesiyle mutlu ve yeterli bir hayat sürdüğünü vurguladı.

41 yaşındaki Giray Altınok, kariyeri boyunca sinema filmi ve TV dizisi olmak üzere 23 yapımda rol aldı.