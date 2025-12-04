Burcu Esmersoy EYT'den emekli olduğunu açıkladı

Burcu Esmersoy EYT'den emekli olduğunu açıkladı
Yayınlanma:
Burcu Esmersoy, katıldığı bir etkinlikte yaptığı itirafla gündem oldu. Ünlü manken, EYT kapsamında emekli olduğunu açıkladı.

Ünlü manken ve sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir davette yaptığı sürpriz açıklamayla gündem oldu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Esmersoy, kimsenin bilmediği bir detayı açıkladı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olduğunu duyurdu.

burcu-esmersoy-eyt.webp

"TAM 6 YILDIR EMEKLİYİM"

Esmersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her emeklinin yaptığı şeyleri yapıyorum. Tam 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum."

Kendi aralarında kurdukları arkadaş grubuyla emekliliğin tadını çıkardığını belirten Esmersoy, bu itirafıyla sosyal medyada da çok konuşuldu.

burcu-esmersoy-001.webp

Açıklamalarına devam eden Burcu Esmersoy bir saat koleksiyonu olduğunu da açıkladı. Esmersoy, toplam 12 saatinin olduğunu söylerken, "İyi ki almışım" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

