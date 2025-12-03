Koray Avcı sahnede çileden çıktı: Üzerinde Atatürk var yere atılmaz

Koray Avcı sahnede çileden çıktı: Üzerinde Atatürk var yere atılmaz
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Koray Avcı, şarkı söylediği sırada sahneye para atılmasına sert tepki gösterdi. Yerdeki paraları toplayan Avcı, "Üzerinde Atatürk resmi olan para yere atılmaz" diyerek parayı iade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelin yeni balo salonunun açılış etkinliğinde sahne alan ünlü şarkıcı Koray Avcı, performansı sırasında yaşanan bir olayla gündem oldu.

Ünlü model Gizem Özdilli'nin de davetliler arasında yer aldığı organizasyonda, bir dinleyicinin sahneye para atması Koray Avcı'yı kızdırdı.

koray-avci-sahnede-cileden-cikti-uzerinde-ataturk-var-yere-atilmaz-2.png

Ünlü oyuncu 7 ay sonra yıkıldı: İkinci kez kansere yakalandıÜnlü oyuncu 7 ay sonra yıkıldı: İkinci kez kansere yakalandı

Duruma tepki gösteren Avcı, mikrofonu eline alarak, "Bizim sahnede para atılmaz; burada dertleşilir, muhabbet edilir. Bizim sahnede aşk var. Dertlerinizi unutun, bizim paraya ihtiyacımız yok, buraya eğlenmeye geldik" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİNDE ATATÜRK RESMİ OLAN PARA YERE ATILMAZ"

Snob Magazin'de yer alan habere göre, konuşmasının ardından yere atılan paraları ekip arkadaşlarıyla birlikte toplayan Koray Avcı, parayı atan kişiye geri gönderdi. Ünlü şarkıcı, parayı iade ederken, "Üzerinde Atatürk resmi olan para yere atılmaz" diyerek tepkisini dile getirdi.

koray-avci-sahnede-cileden-cikti-uzerinde-ataturk-var-yere-atilmaz-3.jpg

Avcı, yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından konserine kaldığı yerden devam etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Magazin
Ünlü oyuncu 7 ay sonra yıkıldı: İkinci kez kansere yakalandı
Ünlü oyuncu 7 ay sonra yıkıldı: İkinci kez kansere yakalandı
Murat Cemcir için hastaneden yeni açıklama
Murat Cemcir için hastaneden yeni açıklama