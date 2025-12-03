Koray Avcı sahnede çileden çıktı: Üzerinde Atatürk var yere atılmaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelin yeni balo salonunun açılış etkinliğinde sahne alan ünlü şarkıcı Koray Avcı, performansı sırasında yaşanan bir olayla gündem oldu.

Ünlü model Gizem Özdilli'nin de davetliler arasında yer aldığı organizasyonda, bir dinleyicinin sahneye para atması Koray Avcı'yı kızdırdı.

Duruma tepki gösteren Avcı, mikrofonu eline alarak, "Bizim sahnede para atılmaz; burada dertleşilir, muhabbet edilir. Bizim sahnede aşk var. Dertlerinizi unutun, bizim paraya ihtiyacımız yok, buraya eğlenmeye geldik" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİNDE ATATÜRK RESMİ OLAN PARA YERE ATILMAZ"

Snob Magazin'de yer alan habere göre, konuşmasının ardından yere atılan paraları ekip arkadaşlarıyla birlikte toplayan Koray Avcı, parayı atan kişiye geri gönderdi. Ünlü şarkıcı, parayı iade ederken, "Üzerinde Atatürk resmi olan para yere atılmaz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Avcı, yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından konserine kaldığı yerden devam etti.