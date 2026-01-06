Hasan Can Kaya Nuri Bilge Ceylan pişmanlığını itiraf etti

Hasan Can Kaya Nuri Bilge Ceylan pişmanlığını itiraf etti
Yayınlanma:
Aldığı başrol teklifini geri çeviren Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan pişmanlığını itiraf etti. "Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu oldu."

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, konuk olduğu bir programda kariyerine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Tekrarı olsa hemen kabul edeceği teklifi kaçırdığını açıklayan Hasan Can, hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı.

HASAN CAN KAYA NURİ BİLGE CEYLAN PİŞMANLIĞINI İTİRAF ETTİ

Hasan Can Kaya, kariyeri için verdiği kararın hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu itiraf ederken usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dan aldığı başrol teklifini nasıl reddettiğini anlattı.

hasan-can-kaya-nuri-bilge-ceylan-pismanligini-itiraf-etti-2.jpg

Hasan Can Kaya yaşananları şöyle açıkladı:

11 milyonu bırakan Hasan Can Kaya’nın yeni kazancı dudak uçuklattı!11 milyonu bırakan Hasan Can Kaya’nın yeni kazancı dudak uçuklattı!

“O dönemde hem dizi hem turne hem de Konuşanlar programının çekimi devam ediyordu. Erzurum’da aralık ayında çekecekti ve bu yoğunluk sebebiyle gidememiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu oldu. Keşke gitseydim; diziyi ve turneyi iptal etseydim.”

hasan-can-kaya-nuri-bilge-ceylan-pismanligini-itiraf-etti-3.jpg

"NURİ ABİ BURADAYIM"

“Tekrar teklif gelirse oynar mısın?” sorusuna net yanıt veren Hasan Can “Hemen giderim. Nuri Abi buradayım” diyerek ünlü yönetmene seslendi.

hasan-can-kaya-nuri-bilge-ceylan-pismanligini-itiraf-etti-4.jpg

Hasan Can'ın reddetiği ‘Kuru Otlar Üstüne’deki performansıyla ünlü oyuncu Merve Dizdar, 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Magazin
Tarkan'dan sessiz sedasız 22 milyon dolarlık bağış
Tarkan'dan sessiz sedasız 22 milyon dolarlık bağış
Sibel Can'dan 86 milyon TL'lik bebek hediyesi!
Sibel Can'dan 86 milyon TL'lik bebek hediyesi!