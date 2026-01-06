Hasan Can Kaya Nuri Bilge Ceylan pişmanlığını itiraf etti

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, konuk olduğu bir programda kariyerine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Tekrarı olsa hemen kabul edeceği teklifi kaçırdığını açıklayan Hasan Can, hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı.

HASAN CAN KAYA NURİ BİLGE CEYLAN PİŞMANLIĞINI İTİRAF ETTİ

Hasan Can Kaya, kariyeri için verdiği kararın hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu itiraf ederken usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dan aldığı başrol teklifini nasıl reddettiğini anlattı.

Hasan Can Kaya yaşananları şöyle açıkladı:

11 milyonu bırakan Hasan Can Kaya’nın yeni kazancı dudak uçuklattı!

“O dönemde hem dizi hem turne hem de Konuşanlar programının çekimi devam ediyordu. Erzurum’da aralık ayında çekecekti ve bu yoğunluk sebebiyle gidememiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu oldu. Keşke gitseydim; diziyi ve turneyi iptal etseydim.”

"NURİ ABİ BURADAYIM"

“Tekrar teklif gelirse oynar mısın?” sorusuna net yanıt veren Hasan Can “Hemen giderim. Nuri Abi buradayım” diyerek ünlü yönetmene seslendi.

Hasan Can'ın reddetiği ‘Kuru Otlar Üstüne’deki performansıyla ünlü oyuncu Merve Dizdar, 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmuştu.