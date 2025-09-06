11 milyonu bırakan Hasan Can Kaya’nın yeni kazancı dudak uçuklattı!

Konuşanlar programı ile ile büyük bir çıkış yakalayan komedyen Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen’den ayrılmıştı. Uzun süredir hangi platformda yayınlanacağı merak edilen programın Disney+'da yayınlanacağı öğrenildi.

Disney+'nın resmi hesabından yapılan "Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır" paylaşımını alıntılayan Hasan Can Kaya, "Hayırlı olsun" notuyla transferi duyurdu. Ünlü komedyenin yeni platformdan kazanacağı ücret de ortaya çıktı.

KAZANCI BELLİ OLDU

Sina Koloğlu'nun aktardığına göre Hasan Can Kaya, Exxen'de bölüm başına 270 bin dolar (yaklaşık 11 milyon 100 bin TL) kazanıyordu. Disney+ ile yapılan yeni anlaşmada ise bu rakamın 325 bin dolar (yaklaşık 13 milyon 400 bin TL) seviyesine çıktığı öğrenildi.