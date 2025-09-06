Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım çağrısı: Ölmesin!

Gezi Parkı davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım, cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

Barım, kaleme aldığı mektupta son 3 ay içinde kalp rahatsızlığından kaynaklı 6 kez baygınlık geçirdiğini, cezaevinde bulunduğu süre boyunca 30 kilo kaybettiğini belirtmişti. Barım, mektubunda ayrıca, "Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimdedir?" sorusunu sormuştu.

"BU KADAR AYDIR ÖLÜMÜNÜ BEKLİYOR"

Barım'a destek mesajı ise ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan geldi. Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: