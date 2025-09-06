Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı

Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
Yayınlanma:
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış bulunan ve hayatını kaybeden yat üreticisi Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı. Yukay'ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ cenazede gözyaşlarını tutamadı.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarılmıştı.

halit-yukay.webp

Yukay, ailesi ve sevenlerinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Acılı eşi Rania Stypa Yukay, tabutun başından hiç ayrılmadı.

halit-yukay-cenaze.webp

ÇOCUĞUNU GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Halit Yukay ile son görüşen kişi olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte cenaze törenine katıldı. Tatlıtuğ, Yukay'ın çocuğunu gördüğü sırada gözyaşlarını tutamadı.

Halit Yukay'ın cenaze törenine Ali Dürüst, Seda Bakan, Burak Yamantürk, Mehmet Aslan, Nefise Karatay ve Selim Bayraktar gibi isimler de katıldı. Cenaze namazının ardından Yukay, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

kivanc-tatlitug.webp

Kaynak:Milliyet

