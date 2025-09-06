Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarılmıştı.

Yukay, ailesi ve sevenlerinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Acılı eşi Rania Stypa Yukay, tabutun başından hiç ayrılmadı.

ÇOCUĞUNU GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Halit Yukay ile son görüşen kişi olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte cenaze törenine katıldı. Tatlıtuğ, Yukay'ın çocuğunu gördüğü sırada gözyaşlarını tutamadı.

Halit Yukay'ın cenaze törenine Ali Dürüst, Seda Bakan, Burak Yamantürk, Mehmet Aslan, Nefise Karatay ve Selim Bayraktar gibi isimler de katıldı. Cenaze namazının ardından Yukay, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.