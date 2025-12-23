Hayranlarını korkutmuştu: Hülya Avşar'dan kaza açıklaması

Yayınlanma:
İstanbul Tarabya sahilinde lüks otomobiliyle kaza yaptığı iddiaları sosyal medyada hızla yayılan Hülya Avşar, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hülya Avşar, basına ve sosyal medyaya bugün düşen kaza haberlerinin güncel olmadığını belirterek durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti. Ünlü isim, yaptığı açıklamada, "Bugün haberlere konu olan kaza haberi yaklaşık 1,5 ay önce oldu. Gayet iyiyim. Merak edip arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim" diyerek olay anının üzerinden uzun bir süre geçtiğini ve kendisinin sağlıklı olduğunu vurguladı.

hullya.jpg

Hülya Avşar'ın davasında flaş gelişmeHülya Avşar'ın davasında flaş gelişme

HASARLI ARAÇ SERVİSE GÖNDERİLDİ

Haberlere konu olan olayda, Avşar’ın lüks otomobiliyle Tarabya sahilinde bir kaza geçirdiği ve aracın aldığı hasar sonrası servise çekildiği bilgisi paylaşılmıştı. Sanatçının açıklamasının ardından, korkutan görüntülerin eski bir tarihe ait olduğu tescillenmiş oldu.

Hülya Avşar 4 yıl sonra geri döndüHülya Avşar 4 yıl sonra geri döndü

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

