Ünlü şarkıcı Chris Rea hayatını kaybetti
Müzik dünyası, ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Chris Rea'nın ölümüyle sarsıldı. 74 yaşında hayata gözlerini yuman Rea, "Driving Home For Christmas" şarkısıyla tanınıyordu.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Chris Rea, 74 yaşında hayatını kaybetti. “Driving Home For Christmas” şarkısıyla hafızalara kazınan şarkıcının ölüm haberini eşi ve iki çocuğu duyurdu.

Aile tarafından yapılan yazılı açıklamada “Sevgili Chris’in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Kısa süren bir hastalığın ardından, bugün erken saatlerde ailesinin yanında, hastanede huzur içinde hayata veda etti” ifadeleri kullanıldı.

UZUN YILLAR KANSERLE MÜCADELE ETTİ

Chris Rea’ya 2001 yılında pankreas kanseri teşhisi konulmuş, bu süreçte pankreası alınmıştı. Ünlü sanatçı, 2016 yılında ise felç geçirmişti. Sağlık sorunlarına rağmen müzikten kopmayan Rea, kariyerini uzun yıllar sürdürmüştü.

CHRİS REA KİMDİR?

1951 yılında İngiltere’nin Middlesbrough kentinde dünyaya gelen Rea, özellikle 1970’lerin sonu ve 1980’li yıllarda büyük bir çıkış yakaladı.

“Fool (If You Think It’s Over)”, “Let’s Dance” ve “The Road to Hell” gibi parçalarla uluslararası üne kavuşan sanatçı, en büyük başarısını ise 1988 tarihli derleme albümü “New Light Through Old Windows” ile elde etti.

Albümde yer alan “Driving Home For Christmas”, yıllar içinde bir Noel klasiğine dönüşerek Rea’yı müzik tarihine kalıcı biçimde yazdırdı.

