Sanatçı Onur Akın'a klip çekerken at çarptı! "Az kalsın nalları dikiyordum"

Yayınlanma:
Klip çekimi için Kayseri’ye giden sanatçı Onur Akın'a, çekim sırasında bir yılkı atı çarptı. Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum" dedi.

Ünlü sanatçı Onur Akın, klip çekimi için Kayseri'ye gitti. 'Sen Gidersen' adlı şarkısının klip çekimi için Kayseri'nin Hacılar ilçesine, yılkı atların bulunduğu Hürmetçi Sazlığı'na giden Akın'a, çekim sırasında bir yılkı atı çarptı.

sanatci-onur-akina-klip-cekimi-sirasin-1069659-317407-002.jpg

"AZ KALSIN SANAT İÇİN NALLARI BEN DİKİYORDUM"

Onur Akın, atın çarpması ile birlikte yere düştü. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Onur Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Karlı bir havada çekim yaptığımız için, yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum. Atların yerdeyken üstüme basıp, beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu."

Diğer yandan Akın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak:DHA

