RTÜK 'Jasmine' için kararını verdi

Yayınlandıktan sonra gündem olan Jasmine hakkında RTÜK'ün başlattığı inceleme tamamlandı.

JASMİNE ERİŞİME ENGELLENDİ

“Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” değerlendirmesi yapılan inceleme sonuçta RTÜK, dizi hakkında katalogtan çıkarma ve üst sınırdan para cezası yaptırımı uyguladı.

Kararla birlikte dizinin Türkiye’deki erişimi sonlandırıldı.

TV+ PLATFORMU, DİZİYİ YAYINDAN KALDIRMIŞTI

Dizinin yayınlandığı HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisini yayından kaldırmıştı.

31 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk!

TUNCAY KESER SABAH PROGRAMLARINI HATIRLATTI

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün dizi hakkında verdiği cezaya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"RTÜK’ün önceliği “Gündüz Kuşağı” değil şifreli platformlar" diyen Keser, paylaşımında şunlara yer verdi:

"HBO MAX’de yayınlanan “Jasmine” dizisi, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak, katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezası verildi. Türk aile yapısını ve toplumu koruma hedefi ile; herkese açık, ücretsiz ve yüksek izlenme oranlarına sahip “Gündüz Kuşağı” programları yerine, “ücretli-isteğe bağlı-şifreli” platformların yaptırıma tabi tutulması, öncelik sıralamasında ciddi bir çelişkidir.

Her gün yayınlanan gündüz kuşağı programlarında, reyting kaygısıyla aile kurumunun temsiliyetini zedeleyecek nitelikteki en dejenere olmuş içeriklerin yoğun biçimde ekrana taşınarak milletin zihnine boca edilmesi; bir sanatçı annenin, kızı tarafından öldürüldüğü iddiası gibi olayların günlerce ve saatlerce işlenmesi ve hatta söz konusu olayın yapay zekâ kullanılarak hazırlanmış fotoğrafının tam ekran görseliyle sunulması gibi örneklerin, erişimi yetişkinlerin bireysel tercihi ve ücret ödeme koşuluna bağlı olan şifreli platformlardaki kurgusal yapımlara kıyasla, daha ağır ve yaygın olumsuz etkiler doğuracağı açıktır."