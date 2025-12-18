Müjdat Gezen çaldı Çağla Şıkel halay başı oldu

Yayınlanma:
7 Kocalı Hürmüz’ün başarısı özel bir gecede kutlandı. Yönetmen Müjdat Gezen davulun başına geçerken Çağla Şıkel halay başı oldu.

Türk tiyatrosunun dikkat çeken eserlerinden biri olan ‘7 Kocalı Hürmüz’ müzikali, sahnedeki başarısını tüm ekibin bir araya geldiği özel bir geceyle kutladı.

Yönetmen Müjdat Gezen, başrol oyuncuları Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt ve ekibin katıldığı yemek, adeta bir düğün havasında geçti.

6943ad38bb0e2c9fc0eea260.webp

Türkan Şoray yıllar sonra geldiTürkan Şoray yıllar sonra geldi

Geceye damgasını vuran anlar ise usta sanatçı Müjdat Gezen’in davulun başına geçmesiyle başladı. Gezen’in davulun başına geçmesiyle oyunun Hürmüz’ü Çağla Şıkel, eline mendili alıp halay başı oldu.

6943ad38bb0e2c9fc0eea264.webp

Afra Saraçoğlu’nu kızdıran soru: Bu çok ayıp bir şey!Afra Saraçoğlu’nu kızdıran soru: Bu çok ayıp bir şey!

MÜJDAT GEZEN'DEN EŞİNE TEŞEKKÜR

Eğlenceli anların yanı sıra gecede duygusal dakikalar da yaşandı. Mikrofonu eline alan Müjdat Gezen, eşi Leyla Gezen’e herkesin önünde teşekkür etti.

Usta sanatçının, "37 yıldır benim çilemi çeken eşim Leyla’ya çok teşekkür ediyorum" sözleri ekip tarafından alkışlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Magazin
RTÜK 'Jasmine' için kararını verdi
RTÜK 'Jasmine' için kararını verdi
İntihar demişti: Ünlü fenomenin eşi cinayetten gözaltına alındı
İntihar demişti: Ünlü fenomenin eşi cinayetten gözaltına alındı