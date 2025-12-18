Müjdat Gezen çaldı Çağla Şıkel halay başı oldu

Türk tiyatrosunun dikkat çeken eserlerinden biri olan ‘7 Kocalı Hürmüz’ müzikali, sahnedeki başarısını tüm ekibin bir araya geldiği özel bir geceyle kutladı.

Yönetmen Müjdat Gezen, başrol oyuncuları Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt ve ekibin katıldığı yemek, adeta bir düğün havasında geçti.

Geceye damgasını vuran anlar ise usta sanatçı Müjdat Gezen’in davulun başına geçmesiyle başladı. Gezen’in davulun başına geçmesiyle oyunun Hürmüz’ü Çağla Şıkel, eline mendili alıp halay başı oldu.

MÜJDAT GEZEN'DEN EŞİNE TEŞEKKÜR

Eğlenceli anların yanı sıra gecede duygusal dakikalar da yaşandı. Mikrofonu eline alan Müjdat Gezen, eşi Leyla Gezen’e herkesin önünde teşekkür etti.

Usta sanatçının, "37 yıldır benim çilemi çeken eşim Leyla’ya çok teşekkür ediyorum" sözleri ekip tarafından alkışlandı.