Afra Saraçoğlu’nu kızdıran soru: Bu çok ayıp bir şey!

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği "Seyran" karakteriyle dikkat çeken ve şimdilerde Kenan İmirzalıoğlu ile kamera karşısına geçeceği A.B.İ. dizisinin heyecanını yaşayan Afra Saraçoğlu, konuk olduğu bir programda yaşanan diyalogla gündeme geldi.

Program sunucusu, ünlü oyuncuya, "Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden ‘çok kötü kokuyordu’ dediğin oldu mu?" şeklinde bir soru yöneltti.

"SORMAN BİLE ÇOK AYIP"

Bu soru karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Saraçoğlu, "Bu çok ayıp bir şey ya. Sorman bile çok ayıp, tabii ki cevap veremem" diyerek tepki gösterdi.

Tepkisinin ardından sessiz kalmasının yanlış yorumlanabileceğinden endişe eden Saraçoğlu, "Şimdi insanlar 'Hımm demek ki vardı' diyecekler. Hayır, yoktu" ifadelerini kullandı.