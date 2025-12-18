Tuğyan'ın tutuklu kaldığı koğuşta Güllü şarkıları açılıyor iddiası

Tuğyan'ın tutuklu kaldığı koğuşta Güllü şarkıları açılıyor iddiası
Güllü’nün ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sunucu Bircan Bali, Tuğyan’ın kaldığı koğuşun yanında yüksek sesle Güllü şarkıları açıldığını iddia etti.

26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, savcılıkta verdiği ifadede "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm." demişti.

"SON SES GÜLLÜ'NÜN ŞARKILARI ÇALIYORMUŞ"

Olayın yankıları sürerken Bircan Bali, Gebze Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in son durumu hakkında bilgi verdi. Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"4 kişilik koğuşta ağlıyor, yemek yemiyormuş. Yan koğuşta son ses Güllü'nün şarkıları çalıyormuş."

