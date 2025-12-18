Güllü cinayetini itiraf eden Sultan karara itiraz etti

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada cinayeti itiraf eden Sultan Nur Ulu, hakkında verilen karara itiraz etti.

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirilmişti.

Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi.

"BEN DÜŞÜŞ ANINI GÖRDÜM"

Savcılıktaki ifadesinde Güllü’nün düşüş anını gördüğünü söyleyen Ulu, "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm" dedi.

Korktuğu için yaşananları itiraf edemediğini de belirterek, "Tuğyan’la yalnız kaldığımız bir ara bana, ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi. Tuğyan’ın bana bunu demesinin sebebi annesini ittirdiğini görmemdi." dediği öğrenilen Sultan Nur Ulu, işlemlerinin ardından polis eşliğinde, kiracı olarak kaldığı evine götürüldü.

EV HAPSİNE İTİRAZ ETTİ

Ulu’nun adli kontrol kapsamında 13 Aralık’tan bu yana kaldığı kentteki güvenlikli site görüntülendi. Sitenin güvenlik görevlisiyle yapılan görüşmede, Sultan Nur Ulu’nun kiracısı olduğu evde yalnız kaldığı ve eve kimsenin gelip gitmediği belirtildi.

Sadece İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol amaçlı siteye gelip, evi ziyaret ettiği aktarıldı.

Ulu’nun, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı, avukatının ise ev hapsi kararına itiraz ettiği de kaydedildi.

