Güllü'nün soruşturmasındaki başsavcı bakın kim çıktı

Güllü'nün soruşturmasındaki başsavcı bakın kim çıktı
Yayınlanma:
Şarkıcı Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesi kazadan cinayet şüphesine dönerken kızının arkadaşının kızı Tuğyan Gülter'in annesi Güllü'yü ittiğini itiraf etmesiyle yeni bir sürece girdi. Gün gün ortaya çıkan yeni delillerle dikkatleri çeken soruşturmada bir detay daha ortaya çıktı. Güllü'nün soruşturmasındaki başsavcı bakın kim çıktı.

Yalova'daki eviin kapalı terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma cinayet şüphesi ile sürdürülüyor. Güllü’nün camdan itilmiş olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildiren bilirkişi raporu gözleri olay anında orada olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'ya çevirmişti.

Sultan Nur Ulu'nun, Güllü'yü Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini söylemesinin ardından Gülter tutuklanmış soruşturma eldeki son ifadelerle sürmüştü. Dosya bilirkişi raporları, kamera görüntüleri, ifadelerle kamuoyunun dikkatini çekerken soruşturmaya ilişkin bir dikkat çeken detay da savcılık makamı oldu.

GÜLLÜ'NÜN SORUŞTURMASINDAKİ BAŞSAVCI BAKIN KİM ÇIKTI

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Yalova Başsavcısı DUYGU Bayar Öksüz'ün daha önce de kamuoyunda soruşturma süreciyle dikkatleri çeken bir cinayet davasının savcısı olduğunu yazdı.

Duygu Bayar Öksüz, 7 aylık hamileyken eşi tarafından kayalıklardan atılarak hayatını kaybeden Semra Aysal cinayetinin de savcısı çıktı.

Bir yıllık evli olan çift Haziran 2018’de tatil için Fethiye Ölüdeniz’e gitmiş, 18 Haziran günü Kelebekler Vadisi’nde saat 17.30 sıralarında ise 7 aylık hamile olan Semra Aysal kayalıklardan düşerek can vermişti. Savcılık soruşturmasında Hakan Aysal'ın eşini kayalıklardan ittiği eşi adına yaptığı ferdi kaza sigortasında 400 bin TL almak için başvuruda bulunduğu ortaya çımıştı.

Semra Aysal cinayetinde uyguladığı soruşturma teknikleri ve çabasıyla takdir toplayan Duygu Bayar Öksüz, Güllü'nün ölümünde de benzer yollara başvurmuş. Ahmet Hakan'ın aktardığına göre Öksüz şunları yaptı:

- Hemen konuyla ilgili olarak iki savcı görevlendirdi. Kendisi de aktif olarak sürecin içinde yer aldı. İfadeler alınırken oradaydı. Olay yerin"de keşif yapılırken oradaydı.

- Kamuoyunda kıyamet gibi iddialar ortaya atılırken o ve ekibi, sessiz ve sakin bir şekilde somut delil aradı. TÜBİTAK’ı, üniversiteleri devreye soktu. En küçük bir detayı bile atlamadı.

- Cinayeti itiraf eden Sultan’ın itirafçı olması için ikna olmasında payının büyük olduğu anlaşılıyor. Sultan’la bizzat konuşmuş. Günlerdir baskı altındaki Sultan’ın rahatlayıp güvenerek itirafçı olmasında bu ikna süreci çok önemli.

- Ayrıca bu Duygu Başsavcının çözdüğü ilk cinayet de değil.Eşim kayalıklardan düşüp öldü” diyen bir kocanın yalan söylediğini bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkarmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Türkiye
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu