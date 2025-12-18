Güllü'nün soruşturmasındaki başsavcı bakın kim çıktı

Yalova'daki eviin kapalı terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma cinayet şüphesi ile sürdürülüyor. Güllü’nün camdan itilmiş olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildiren bilirkişi raporu gözleri olay anında orada olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'ya çevirmişti.

Sultan Nur Ulu'nun, Güllü'yü Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini söylemesinin ardından Gülter tutuklanmış soruşturma eldeki son ifadelerle sürmüştü. Dosya bilirkişi raporları, kamera görüntüleri, ifadelerle kamuoyunun dikkatini çekerken soruşturmaya ilişkin bir dikkat çeken detay da savcılık makamı oldu.

GÜLLÜ'NÜN SORUŞTURMASINDAKİ BAŞSAVCI BAKIN KİM ÇIKTI

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Yalova Başsavcısı DUYGU Bayar Öksüz'ün daha önce de kamuoyunda soruşturma süreciyle dikkatleri çeken bir cinayet davasının savcısı olduğunu yazdı.

Duygu Bayar Öksüz, 7 aylık hamileyken eşi tarafından kayalıklardan atılarak hayatını kaybeden Semra Aysal cinayetinin de savcısı çıktı.

Bir yıllık evli olan çift Haziran 2018’de tatil için Fethiye Ölüdeniz’e gitmiş, 18 Haziran günü Kelebekler Vadisi’nde saat 17.30 sıralarında ise 7 aylık hamile olan Semra Aysal kayalıklardan düşerek can vermişti. Savcılık soruşturmasında Hakan Aysal'ın eşini kayalıklardan ittiği eşi adına yaptığı ferdi kaza sigortasında 400 bin TL almak için başvuruda bulunduğu ortaya çımıştı.

Semra Aysal cinayetinde uyguladığı soruşturma teknikleri ve çabasıyla takdir toplayan Duygu Bayar Öksüz, Güllü'nün ölümünde de benzer yollara başvurmuş. Ahmet Hakan'ın aktardığına göre Öksüz şunları yaptı: