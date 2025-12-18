SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla SGK bünyesine katılacak yeni mesai arkadaşlarının branş dağılımını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi ve 50 teknisyen olmak üzere toplamda 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

2 milyon lira maliyetle tesis kurdu: Gramı 650 TL'den 1 kilo 100 gram hasat bekliyor

BAŞVURU TAKVİMİ VE İZLENECEK YOL

Söz konusu alımlar için başvuru süreci 18 Aralık 2025 tarihinde başlayıp 25 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Adayların başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmeleri ve alıma dair tüm detaylara ulaşabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemini takip etmeleri gerekiyor. Başvurular, belirtilen tarih aralığında ÖSYM üzerinden alınacak.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı bu şekilde: