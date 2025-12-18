SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak

SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
Yayınlanma:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda toplam 1000 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla SGK bünyesine katılacak yeni mesai arkadaşlarının branş dağılımını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi ve 50 teknisyen olmak üzere toplamda 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURU TAKVİMİ VE İZLENECEK YOL

Söz konusu alımlar için başvuru süreci 18 Aralık 2025 tarihinde başlayıp 25 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Adayların başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmeleri ve alıma dair tüm detaylara ulaşabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemini takip etmeleri gerekiyor. Başvurular, belirtilen tarih aralığında ÖSYM üzerinden alınacak.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı bu şekilde:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi, 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri 18-25 Aralık 2025. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

