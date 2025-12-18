Kızının eski sevgilisini bıçaklayarak öldüren baba hakim karşısına çıktı

Olay, 25 Aralık 2024'te Aksu ilçesinde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay, sevgilisi A.S. (24) ile ayrıldıktan sonra iddiaya göre kızın ailesi ile aralarında husumet başladı. Talay, olay günü A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği sırada eski sevgilisi ve kardeşleri ile tartıştı. Genç kızın babası Ömer Sıcak ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Seyit Muhammet Talay bıçaklandı. Talay, babası Ramazan Talay ve kuzeni Serdar Elgün'ü arayıp bıçaklandığını söyledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Seyit Muhammet Talay, ihbarla olay yerine gelen polise, bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayan kişinin Ömer Sıcak olduğunu söyledi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talay, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Sıcak tutuklanırken, kızları A.S., D.S. ve S.T. serbest bırakıldı. Ömer Sıcak, kızları A.S. ve D.S. hakkında 'Kasten öldürme', S.T. hakkında 'Suç delillerini gizleme, yok etme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede; Ömer Sıcak, A.S. ve D.S.'nin birlikte hareket ettikleri, maktul yaralı haldeyken A.S. ve D.S.'nin saldırmaya devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER BULUNAMADI

Tutuklu sanık Ömer Sıcak ile tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T., Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olay günü bölgedeki güvenlik kameralarına ilişkin istenen görüntülerin bulunamadığı belirtildi. Olaydan önce çekildiği iddia edilen görüntüler de mahkemede izletildi. Videoda, maktulün sanık A.S.'nin evinin önünden geçtiği ve tartışma yaşandığı görüldü.

ANNE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şikayetinin devam ettiğini kaydeden maktulün babası Ramazan Talay, "Videoda, 'Polisi aradık' diyorlar. Ama polisi aramamışlar. HTS kayıtlarında çıkmadı" dedi.

Olayda kullanıldığı iddia edilen bıçağı S.T.'nin ulaştırdığını belirten anne Sevim Talay ise "O bıçağı S.T. getirmiş, babasının eline vermiş. Selahattin D. anlattı, 'Çocuğu gözümün önünde parçaladılar' demiş. Gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu. Anne Talay, duruşmada gözyaşlarına hakim olamadı.

"SAĞLIK SORUNLARIM VAR"

Tutuklu sanık Ömer Sıcak ise "Yalan beyanlarla mahkemeyi yanıltmaya çalışıyorlar. HTS kayıtlarıyla da bellidir. Olayın en iyi tanığı benim. Burada sağlık sorunlarım var. Zor durumdayım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yeni 2 tanığın dinlenmesine, mahkemeye ulaşmayan olayın gerçekleştiği bölgedeki mobese kamera kayıtlarının yeniden istenmesine, Ömer Sıcak'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T.'nin adli kontrol hükümlerinin sürmesine karar verip, duruşmayı erteledi.