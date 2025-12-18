Kaymakamlıktan ÇEDES talimatı: Anaokullarından liselere...

Taha Sağlam - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Yusuf Tekin'in göreve gelmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan anlaşma ile hayata geçirilen, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında dikkat çeken bir adım daha atıldı.

Proje kapsamında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki tüm okullarda 'Maltepe'den Gazze'ye Hayır Çarşısı' adı altında bir kermes düzenlenecek.

19-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek kermes için Maltape Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okullara dikkat çeken bir tebligat gönderdi.

ÇEDES'İN KERMESİNE KATILIM ZORUNLU TUTULDU

Anaokullarından liselere kadar tüm okullara gönderilen tebligatta katılım zorunlu kılındı.

Söz konusu tebligatta şu ifadelere yer verildi: