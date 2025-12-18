Kaymakamlıktan ÇEDES talimatı: Anaokullarından liselere...

Kaymakamlıktan ÇEDES talimatı: Anaokullarından liselere...
Milli Eğitim Bakanlığı'nda Yusuf Tekin döneminde yürürlüğe giren ve kamuyounun tepkisini çeken ÇEDES projesinde dikkar çeken bir uygulamaya imza atıldı. İstanbul Maltepe'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık'ın kararıyla tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere Gazze için düzenlenecek kermese katılım zorunlu kılındı.

Taha Sağlam - Halktv.com.tr

Yusuf Tekin'in göreve gelmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan anlaşma ile hayata geçirilen, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında dikkat çeken bir adım daha atıldı.

Proje kapsamında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki tüm okullarda 'Maltepe'den Gazze'ye Hayır Çarşısı' adı altında bir kermes düzenlenecek.

19-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek kermes için Maltape Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okullara dikkat çeken bir tebligat gönderdi.

İstanbul'da 120 okulda varlar: Şimdi de ilkokula 'TÜGVA' pankartı astılar!İstanbul'da 120 okulda varlar: Şimdi de ilkokula 'TÜGVA' pankartı astılar!

26171606-cedes-mem-banner.jpg

ÇEDES'e tepkiler sürüyor: İmam atamaları kabul edilemez!ÇEDES'e tepkiler sürüyor: İmam atamaları kabul edilemez!

ÇEDES'İN KERMESİNE KATILIM ZORUNLU TUTULDU

Anaokullarından liselere kadar tüm okullara gönderilen tebligatta katılım zorunlu kılındı.

Söz konusu tebligatta şu ifadelere yer verildi:

  • "ÇEDES Projesi kapsamında; Kaymakamlığımız himayelerinde ve Müdürlüğümüz ile İlçe Müftülugu koordinesinde, STK'ların da katılımı ve desteği ile 19-21 Aralık 2025 tarihlerinde 3 gün süreyle Maltepe Meydanında "Maltepe'den Gazze'ye Hayır Çarşısı" düzenlenecektir. Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin ortak desteğinin sağlanması amacıyla hazırlanan katılım planı ekte sunulmuştur. Tüm okullarımızın ekte belirtilen tarih ve saatlerde kendilerine düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, öğrenci katılımlarının mevzuat çerçevesinde yapılması hususunda;
  • Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

whatsapp-image-2025-12-18-at-5-48-14-pm.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

