Kaymakamlıktan ÇEDES talimatı: Anaokullarından liselere...
Taha Sağlam - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER
Yusuf Tekin'in göreve gelmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan anlaşma ile hayata geçirilen, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında dikkat çeken bir adım daha atıldı.
Proje kapsamında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki tüm okullarda 'Maltepe'den Gazze'ye Hayır Çarşısı' adı altında bir kermes düzenlenecek.
19-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek kermes için Maltape Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okullara dikkat çeken bir tebligat gönderdi.
ÇEDES'İN KERMESİNE KATILIM ZORUNLU TUTULDU
Anaokullarından liselere kadar tüm okullara gönderilen tebligatta katılım zorunlu kılındı.
Söz konusu tebligatta şu ifadelere yer verildi:
- "ÇEDES Projesi kapsamında; Kaymakamlığımız himayelerinde ve Müdürlüğümüz ile İlçe Müftülugu koordinesinde, STK'ların da katılımı ve desteği ile 19-21 Aralık 2025 tarihlerinde 3 gün süreyle Maltepe Meydanında "Maltepe'den Gazze'ye Hayır Çarşısı" düzenlenecektir. Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin ortak desteğinin sağlanması amacıyla hazırlanan katılım planı ekte sunulmuştur. Tüm okullarımızın ekte belirtilen tarih ve saatlerde kendilerine düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, öğrenci katılımlarının mevzuat çerçevesinde yapılması hususunda;
- Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."