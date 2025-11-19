ÇEDES'e tepkiler sürüyor: İmam atamaları kabul edilemez!

Adana Demokrasi Platformu ve Eğitim Sen Adana Şubesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından hayata geçirilen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi kapsamınsa okullara imam atanmasını protesto etti.

ADANA'DA ÇEDES PROTESTOSU

Eylemde konuşan Eğitim Sen Adana Şubesi Başkanı Cudi İmrek, "Okullara manevi danışman değil, öğretmen istiyoruz! Eğitim laik, bilimsel ve özgür olmalı" ifadelerini kullandı.

"Manevi danışman adı altında pedagojik formasyonu olmayan din görevlilerinin okullara yerleştirilmesi, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına, eğitim bilimine ve laiklik ilkesine aykırıdır" diyen İmrek, BirGün'de yer alan habere göre şöyle konuştu:

"Rehberlik hizmetleri sadece pedagojik formasyona sahip rehber öğretmenler tarafından verilmelidir."

"BİZLER TEK RENK, TEK DİL, TEK DİN ANLAYIŞINA KARŞIYIZ"

Adana Alevi Platformu Dönem Sözcüsü Cemal Yağmur ise projeye şöyle tepki gösterdi: