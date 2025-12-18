Güllü'nün kızını o bakış ele vermiş! Keşifte ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ani ölümünün yankıları sürerken şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “şüpheli” sıfatıyla tutuklanması tartışmaları da berbaerinde getirdi. Güllü, evinin penceresinden aşağı düştüğünde, odada sadece öz kızı Tuğyan ve ‘manevi kızım’ dediği Sultan Nur Ulu vardı. Yaşanan acı olayın ardından iki isim verdikleri ifadelerde “Kazayla düştü” demiş ve ilk değerlendirmeler hep bu ihtimalin üzerine kurulmuştu.

Güllü'nün soruşturmasındaki başsavcı bakın kim çıktı

KEŞİFTE BAŞSAVCI DA VARDI!

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken soruşturma için 2 savcı görevlendirilmişti. Savcılara Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaret ediyordu. Öksüz, ifadelerin alınmasına bizzat katılırken olaydan 12 gün sonra Güllü’nün düştüğü yerdeki keşif incelemesinde de orada bulundu. Güllü’nün çocukları da keşif yerindeyken onlara avukatları da eşlik etti.

BAŞSAVCI ÇELİŞKİLERİ YAKALADI!

Keşif sırasında hem evin odasında hem de Güllü’nün düştüğü zeminde ölçümler, hesaplamalar yapıldı. Savcı ve polisler detayları kaydederken Başsavcı Duygu Bayar Öksüz de orada ‘mağdur’ sıfatıyla bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’e o geceye dair sorular sordu. Başsavcı bazı soruları tekrar edip bazılarını da detaylandırırken keşfi talip eden basın mensupları da her anı kaydediyordu.

BAŞSAVCININ YÜZÜNDE OLUŞAN İFADE

Başsavcı, Tuğyan’a sorular sorarken yüzünde oluşan şüphe duyan ifade, şüpheyle başlayan, delillerle desteklenen ve itirafla son aşamasında gelen sürecin de işaretiydi. Tuğyan’ın verdiği çelişkili cevaplar, dikkat çeken soğukkanlılığı sürecin yönünü değiştiren şüpheleri doğurdu. Tuğyan, çekilen fotoğraftan 61 gün sonra Başsavcı’nın karşısına bu kez ‘şüpheli’ olarak çıktı.