İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın çok merak edilen karakter analizi!

Yayınlanma:
Annesi Güllü'yü camdan aşağı atarak öldürdüğü öne sürülerek tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in karakter analizi yapıldı. Adli Tıp uzmanının yaptığı karakter analizi her cümlesi ile dikkat çekti.

Türkiye'yi sarsan Güllü'nün ölümü sonrasında yapılan soruşturmalar ile ölümün sıradan bir ölüm değil de cinayet olduğu saptandı. Yapılan soruşturmaların ardından cenaze töreninde annesi için fenalaşan ve herkesin dikkatini çeken Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçu gerekçe gösterilerek tutuklandı, avukatları da avukatlıktan çekildi.

Tuğyan Ülkem Gülter sosyal medyada son dönemlerde en çok konuşulan isimler arasında. Nedeni ise annesinin ölümü ile suçlanmasına rağmen takındığı tutum, kameralar karşısına yaptığı açıklamalar, sonrasında cep telefonundan yolladığı mesajlar, kiralık katil arama çalışmaları ve annesinden kurtulmak istemesi diye uzayıp giden liste...

ADLİ TIP UZMANINDAN TUĞYAN İÇİN KARAKTER ANALİZİ

Annesini öldürmek ile suçlanan ve nasıl birisi olduğu çok merak edilen Tuğyan'ın karakter analizi yapıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan; Tuğyan'ın sorunlu bir çocukluk yaşadığını ifade ediyor:

  • Ortaya çıkan ses kayıtları, mesajlar Tuğyan’ın sıkıntılı bir kişilik olduğunu gösteriyor, ancak anne de sorunları olan birisi gibi görünüyor. Hemşirelik yaptığı süreçte ölen hastalara elektroşok cihazı uygulamaktan tutun eziyete giren birçok şey yaptığı söyleniyor. Doğru mu bilmiyoruz. Tuğyan anladığımız kadarıyla parçalanmış bir aile çocuğu ve kötü bir yetiştirilme tarzı var. Tuğyan hemşirelik diploması aldı ancak ağzı bozuk, madde kullanım öyküsü var, çocuğu ile ilgilenmediği iddiaları var.

"ANTİSOSYAL BİR KİŞİLİĞİ VAR"

Güllü ile kızı arasındaki konuşmalarda Güllü'nün kızına 'Yapma dediğimde dinlemiyorsun ama pişman oluyorsun' dediği ortaya çıkmıştı. Adli Tıp uzmanı bu noktada şu saptamayı yaptı:

  • Ayrıca hem pişman oluyor hem de yapacağından da geri kalmıyor gibi görünüyor. Çünkü annesi ile görüşmelerinde Güllü diyor ki ‘Yapma dediğimde dinlemiyorsun ama pişman oluyorsun.’ Antisosyal kişilik yapısında insanlar yaptıklarından pişman olmaz, ıslah olmaz, insanların yapmaması gereken şeyleri yapmaktan çekinmez ama bu bir akıl hastalığı seviyesinde değil ki daha önce karşımıza çıkmamış.

BİYOLOJİK BİR SORUN OLABİLİR Mİ?

İnsan davranışlarını belirleyen biyopsikososyal özellikler olduğunu ifade eden Adli Tıp uzmanı, Güllü'nün çocuklarında biyolojik bir sorun olmadığı görüşünde:

  • Bir insanın davranışını belirleyen biyopsikososyal özelliklerdir. Yani biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenler. Tuğyan ve Tuğberk’in biyolojik bir sorunu var gibi durmuyor. Çünkü annesinde ve babasında böyle şeyler görmüyoruz. Ancak psikolojik olarak yetişme şekilleri ve sosyal ortamları çocuğu suça çekebilir. Kötü bir arkadaşla gezmek gibi. Suç işlememe olasılığı da var ama daha ziyade işleyebilir. Burada kiralık katil aradığı yönünde yazışmalar da var, bu da toplumda infial yaratıyor. Bu diyaloglar gerçek ise bu kız sorunlu belli.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

