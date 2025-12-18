Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 dolandırıcı yakalandı

Ankara'da yürütülen operasyonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 dolandırıcı yakalandı. Dolandırıcıların 12 kişiden 50 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.