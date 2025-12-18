Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 dolandırıcı yakalandı
Ankara'da yürütülen operasyonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 dolandırıcı yakalandı. Dolandırıcıların 12 kişiden 50 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon dolandırıcılarına operasyon başlattı.
KENDİLERİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITAN 24 DOLANDIRICI YAKALANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, 12 müştekiden 50 milyon lira menfaat temin ettikleri belirlenen 24 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
