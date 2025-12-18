CHP'nin Kürt sorunu için sunduğu 9 öneri

İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon dinleme faaliyetlerini bitirmesinin ardından partilerden gelecek raporları teslim alıyor. MHP ve DEM Parti'nin ardından CHP de bugün komisyon raporunu teslim etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin hazırladığı 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' raporunu TBMM Başkanlığı’na teslim etti. Raporun teslimi saat 12.00’de yapıldı.

53 SAYFA 13 ANA BAŞLIK

CHP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu rapor 53 sayfa ve 13 ana başlıktan oluştu.

"KÜRT SORUNUNUN GÜVENLİK POLİTİKALARI İLE ÇÖZÜLEMEDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR"

Sunulan raporda "Kürt Sorununun Çözümü İçin Demokratik Siyaset Ortamın Oluşturulmasına Yönelik Öneriler" başlığı bulunuyor. Kürt sorunun sadece güvenlik politikaları ile çözülemediğinin görüldüğü vurgulanan raporda çözümün gerçek bir demokrasi inşasından bağımsız düşünülemeyeceği ifade edildi.

Kürt sorununun sadece güvenlik politikaları ve terörle mücadele düzenlemeleri ele alınarak çözülemediği görülmüştür. Türkiye’de Kürt sorununun çözümü, gerçek bir demokrasinin inşasından bağımsız düşünülemez. Bu nedenle meşru siyaset alanının daraltılmasına yönelik uygulamaların hızla geri alınması ve demokratik siyasal zeminin güvence altına alınması için gerekli adımların atılması çözüm için elzemdir. Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulamasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi hayati önemdedir. Bu bağlamda Kürt Sorunu’nun demokratik çözümü kapsamında yapılacak özel ve genel hukuki düzenlemelere ilişkin CHP kendi hazırlıklarını yapmakla beraber; Adalet Bakanlığı’nın kendi çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak komisyona ulaştırmasını beklemektedir. Ancak Komisyon çalışmaları sırasında Kürt sorununun varlığının reddedildiği 18 görülmüştür. Teşhisi yapılamayan bir hastalığın tedavi edilemeyeceği gibi, varlığı reddedilen bir sorunun da çözülemeyeceği açıktır

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN 9 MADDELİK ÖNERİ

CHP Meclis Başkanlığı'na sunduğu raporda Kürt sorunun çözümü için iktidara 9 maddelik bir de öneri sundu. Öneriler arasında 21 Mart'ın 'Nevroz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edilmesi, Diyarbakır Cezaevi'nin "İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülmesi, koruculuk sisteminin kaldırılması, mayınlı arazilerin temizlenip yoksul köylülerin tarımsal faaliyetleri için tahsis edilmesi ve faili meçhul cinayetlerde zaman aşımının kaldırılması yer alıyor.