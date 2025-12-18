Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada tahliye kararı

Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada tahliye kararı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Yeşilçam’ın usta oyuncusu Engin Çağlar’ın hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin davada, motosiklet sürücüsü Berkay O. hakkında karar açıklandı.

31 Ekim günü İstanbul Şişli’deki Abide-i Hürriyet Caddesi’nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar’a, 21 yaşındaki Berkay O. idaresindeki motosiklet çarpmış, ağır yaralanan usta oyuncu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yürütülen soruşturma sonucunda motosiklet sürücüsü Berkay O. hakkında 'taksirle öldürme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

yesilcam-efsanesinin-oldugu-kazada-6-yil-hapis-talebi-2.jpg

Güllü'nün ölümüne ilişkin bir iddia daha dosyaya girdi: Eski eşi de dahil olduGüllü'nün ölümüne ilişkin bir iddia daha dosyaya girdi: Eski eşi de dahil oldu

TAHLİYE EDİLMESİNE KARAR VERDİ

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Yeşilçam oyuncularından Engin Çağlar'ın motosiklet sürücüsü Berkay O.'nun çarpması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine açılan davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Berkay O.'nun ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Türkiye
19 Mart sabaha karşı 04.00'te adres kaosu: Emniyet İmamoğlu'nun konutunu tespit edemedi
19 Mart sabaha karşı 04.00'te adres kaosu: Emniyet İmamoğlu'nun konutunu tespit edemedi
Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?
Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?