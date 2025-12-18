Güllü'nün ölümüne ilişkin bir iddia daha dosyaya girdi: Eski eşi de dahil oldu

26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, savcılıkta verdiği ifadede "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm." demişti.

Tuğyan'ın tutuklu kaldığı koğuşta Güllü şarkıları açılıyor iddiası

"CİNAYETİ PLANLADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yaşananların ardından Güllü'nün kardeşlerinin avukatı olan Sevilay Demirsu, şoke eden iddialarda bulundu. Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre, Demirsu şu ifadeleri kullandı:

"İşlenen cinayette, Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'in de bu cinayetin azmettiricisi olduğunu, Tuğberk ve Tuğyan ile birlikte cinayeti planladıklarını düşünüyoruz. Güllü'nün eski eş ve çocuklarının da azmettirici olarak yargılanması için Savcılık Makamına bir suç duyurusunda bulunduk. Savcılık makamı tüm iddiaları değerlendirmeye alacaktır.

