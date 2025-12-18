Güllü'nün ölümüne ilişkin bir iddia daha dosyaya girdi: Eski eşi de dahil oldu

Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dosyaya çarpıcı bir iddia daha eklendi. Kardeşlerinin avukatı, eski eşi Gürol Gülter’in de cinayetin azmettiricileri arasında olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, savcılıkta verdiği ifadede "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm." demişti.

"CİNAYETİ PLANLADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yaşananların ardından Güllü'nün kardeşlerinin avukatı olan Sevilay Demirsu, şoke eden iddialarda bulundu. Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre, Demirsu şu ifadeleri kullandı:

"İşlenen cinayette, Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'in de bu cinayetin azmettiricisi olduğunu, Tuğberk ve Tuğyan ile birlikte cinayeti planladıklarını düşünüyoruz. Güllü'nün eski eş ve çocuklarının da azmettirici olarak yargılanması için Savcılık Makamına bir suç duyurusunda bulunduk. Savcılık makamı tüm iddiaları değerlendirmeye alacaktır.

Diğer yandan, Tuğyan'ın kızı Azra'nın devlet korumasına alınmasını istiyoruz. Kalacak olası mal varlıklarının da reşit olunca Azra'ya kalması için talepte bulunduk. Önümüzdeki günlerde Savcılık Makamı tarafından müvekkillerim çağırılacaktır. Hep birlikte gidip müşteki olarak ifadelerimizi vereceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AB'den Türkiye'nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
