Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?

Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?
Yayınlanma:
Hatay’da 6 Şubat depremlerinde babasını ve evini kaybeden Sümeyra İnan, mülklerinin kendilerinden habersiz "rezerv alan" ilan edildiğini ve tapu kaydına "anlaşma sağlandı" ibaresi düşüldüğünü belirterek duruma tepki gösterdi.

Depremde babası Ali İnan’ı kaybeden ve ailesine ait 5 katlı binası ağır hasar alan Sümeyra İnan, hukuk mücadelesi sırasında mülklerinin rızaları dışında devlet envanterine dahil edildiğini öğrendi. Tapu kayıtlarında yer alan "6306 Sayılı Kanun Gereği Taraflar Arası Anlaşma Mevcuttur" ibaresine dikkat çeken İnan, ne kendisinin ne de mahalle sakinlerinin herhangi bir masaya oturmadığını veya imza atmadığını ifade etti.

yeni-proje-004.jpg

"KİM ATTI O İMZALARI?"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un "kimseyi zorla rezerv alanına almadık, herkesle istişare ederek imza attık" yönündeki açıklamalarını hatırlatan İnan, şu soruları yöneltti: "Kimle oturdunuz o masaya? Kim attı o imzaları? Bizden habersiz kendi malımızı nasıl başkalarına veriyorsunuz? Bizim mülkümüz üzerinde bize en azından bir danışılsın, insan yerine konuşalım."

MHP'den CHP'nin süreç raporuna eleştiriMHP'den CHP'nin süreç raporuna eleştiri

"BABAMIN ALIN TERİNİ VE ANISINI İSTİYORUM"

Babasının her seçimde mevcut yönetime destek verdiğini ancak depremden sonra Hatay halkının sahipsiz kaldığını savunan İnan, mülkiyet hakkının korunmasını talep etti. Kura yöntemiyle başka bir yere gönderilmeyi kabul etmediğini belirten depremzede, "Ben nerede oturuyorsam aynı bölgeden aynı yeri istiyorum. Babamın emeğiyle, alın teriyle aldığı yeri bana kura çektirerek başka yere atamazsınız" dedi.

ekran-alintisi-001.png

"KENDİ MAHALLEMİZE GİREMİYORUZ"

Yaşadıkları mağduriyetin sadece mülkiyetle sınırlı kalmadığını dile getiren İnan, kardeşinin mahallelerine girmek istediğinde engellendiğini ve üzerine bıçakla yüründüğünü iddia etti. İnan, Cumhurbaşkanı ve yetkililere seslenerek, Hatay halkının itirazlarının duyulmasını ve herkesin kendi yerinde ikamet etmesine olanak sağlanacak şekilde eşit bir çözüm üretilmesini beklediklerini vurguladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Türkiye
SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
CHP'li Emir'den AKP'ye çok sert Aziz İhsan Aktaş tepkisi!
CHP'li Emir'den AKP'ye çok sert Aziz İhsan Aktaş tepkisi!
Bolvadin Belediyesi'nden köpek katliamı : Öldürülen hayvanlar çöp kamyonlarıyla toplandı
Bolvadin Belediyesi'nden köpek katliamı : Öldürülen hayvanlar çöp kamyonlarıyla toplandı