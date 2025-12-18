Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?

Depremde babası Ali İnan’ı kaybeden ve ailesine ait 5 katlı binası ağır hasar alan Sümeyra İnan, hukuk mücadelesi sırasında mülklerinin rızaları dışında devlet envanterine dahil edildiğini öğrendi. Tapu kayıtlarında yer alan "6306 Sayılı Kanun Gereği Taraflar Arası Anlaşma Mevcuttur" ibaresine dikkat çeken İnan, ne kendisinin ne de mahalle sakinlerinin herhangi bir masaya oturmadığını veya imza atmadığını ifade etti.

"KİM ATTI O İMZALARI?"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un "kimseyi zorla rezerv alanına almadık, herkesle istişare ederek imza attık" yönündeki açıklamalarını hatırlatan İnan, şu soruları yöneltti: "Kimle oturdunuz o masaya? Kim attı o imzaları? Bizden habersiz kendi malımızı nasıl başkalarına veriyorsunuz? Bizim mülkümüz üzerinde bize en azından bir danışılsın, insan yerine konuşalım."

"BABAMIN ALIN TERİNİ VE ANISINI İSTİYORUM"

Babasının her seçimde mevcut yönetime destek verdiğini ancak depremden sonra Hatay halkının sahipsiz kaldığını savunan İnan, mülkiyet hakkının korunmasını talep etti. Kura yöntemiyle başka bir yere gönderilmeyi kabul etmediğini belirten depremzede, "Ben nerede oturuyorsam aynı bölgeden aynı yeri istiyorum. Babamın emeğiyle, alın teriyle aldığı yeri bana kura çektirerek başka yere atamazsınız" dedi.

"KENDİ MAHALLEMİZE GİREMİYORUZ"

Yaşadıkları mağduriyetin sadece mülkiyetle sınırlı kalmadığını dile getiren İnan, kardeşinin mahallelerine girmek istediğinde engellendiğini ve üzerine bıçakla yüründüğünü iddia etti. İnan, Cumhurbaşkanı ve yetkililere seslenerek, Hatay halkının itirazlarının duyulmasını ve herkesin kendi yerinde ikamet etmesine olanak sağlanacak şekilde eşit bir çözüm üretilmesini beklediklerini vurguladı.