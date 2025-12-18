MHP'den CHP'nin süreç raporuna eleştiri
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından komisyonda bulunan partiler de raporlarını hazırladı.
MHP, Yeni Yol, DEM Parti ve CHP raporlarını komisyona sundu. AKP'nin hazırladığı raporu komisyondan önce Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağı açıklandı.
CHP'NİN SÜREÇ RAPORUNA MHP'DEN TEPKİ
CHP'nin hazırladığı rapora ise MHP'den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ana muhalefet partisinin hazırladığı raporun içeriğinin günlük siyasi söylemlerden öteye geçmediğini savundu.
CHP'nin 12 Ağustos'ta gündeme getirdiği ve bugün komisyona sunduğu 29 maddelik raporuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, "Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba" diyerek şu ifadeleri kullandı:
- "Cumhuriyet Halk Partisi 12.08.2025 Tarihinde açıkladığı 29 Maddelik Demokrasi Paketini “Terörsüz Türkiye” raporu olarak TBMM’ne bugün yeniden sundu. Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok."
CHP'nin Kürt sorunu için sunduğu 9 öneri
ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SÜREÇ RAPORU
CHP Meclis Başkanlığı'na sunduğu raporda Kürt sorunun çözümü için iktidara 9 maddelik bir de öneri sundu. Öneriler arasında 21 Mart'ın 'Nevroz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edilmesi, Diyarbakır Cezaevi'nin "İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülmesi, koruculuk sisteminin kaldırılması, mayınlı arazilerin temizlenip yoksul köylülerin tarımsal faaliyetleri için tahsis edilmesi ve faili meçhul cinayetlerde zaman aşımının kaldırılması yer alıyor.
- Geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimleri taşıyan; meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park ve benzeri alanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletme, tesis, bina ve benzeri tüm yapıların ve kışlaların tespit edilmesi ve bu isimlerin değiştirilmesi amacıyla TBMM’de bir araştırma Komisyonu kurulmalıdır.
- Adları değiştirilen köy, bucak, ilçe ve diğer yerleşim yerleriyle coğrafi yerlerin eski adlarının, yeni adlarıyla birlikte kullanılabilmelidir.
- Dersim olaylarının tüm boyutlarıyla araştırılması için Dersim arşivlerinin devletin ilgili tüm kurumlarından alınıp, TBMM’de toplanarak halka ve araştırmacılara açılması sağlanmalıdır.
- 21 Mart günü, Nevroz Bayramı olarak resmî tatil ilan edilmelidir.
- Bir kanun ile eski Diyarbakır Cezaevi’nin “İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi”ne dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
- Koruculara kamuda başka alanlarda istihdam olanağı getirilerek koruculuk sisteminin kaldırılması sağlanmalıdır.
- Boşaltılan yerleşim yerleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardım yapılmasını öngören 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Kanunun yeniden düzenlenerek, mağduriyetlerin giderilmesi ve köye dönüşlerin önünün açılması sağlanmalıdır
- Ülke güvenliği için gerekli olmayan mayınlı arazilerin temizlenip, yoksul köylüye tarımsal faaliyetler için tahsis edilmelidir.
- Faili meçhul cinayetlerde zamanaşımı kaldırılmalıdır