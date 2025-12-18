MHP'den CHP'nin süreç raporuna eleştiri

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından komisyonda bulunan partiler de raporlarını hazırladı.

MHP, Yeni Yol, DEM Parti ve CHP raporlarını komisyona sundu. AKP'nin hazırladığı raporu komisyondan önce Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağı açıklandı.

CHP'NİN SÜREÇ RAPORUNA MHP'DEN TEPKİ

CHP'nin hazırladığı rapora ise MHP'den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ana muhalefet partisinin hazırladığı raporun içeriğinin günlük siyasi söylemlerden öteye geçmediğini savundu.

CHP'nin 12 Ağustos'ta gündeme getirdiği ve bugün komisyona sunduğu 29 maddelik raporuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, "Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 12.08.2025 Tarihinde açıkladığı 29 Maddelik Demokrasi Paketini “Terörsüz Türkiye” raporu olarak TBMM’ne bugün yeniden sundu. Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın X paylaşımı (18 Aralık 2025)

CHP'nin Kürt sorunu için sunduğu 9 öneri

ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SÜREÇ RAPORU

CHP Meclis Başkanlığı'na sunduğu raporda Kürt sorunun çözümü için iktidara 9 maddelik bir de öneri sundu. Öneriler arasında 21 Mart'ın 'Nevroz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edilmesi, Diyarbakır Cezaevi'nin "İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülmesi, koruculuk sisteminin kaldırılması, mayınlı arazilerin temizlenip yoksul köylülerin tarımsal faaliyetleri için tahsis edilmesi ve faili meçhul cinayetlerde zaman aşımının kaldırılması yer alıyor.