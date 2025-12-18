Son Dakika | Zehra Kınık'a verilen hapis cezası 4 yıldan 2 yıla düşürüldü

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’e, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ölümüne neden olduğu trafik kazası nedeniyle verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

Yeniden görülen davada, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Zehra Kınık’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kınık hakkındaki adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağının devam etmesine karar verildi.

Kınık ve avukatları, kazada asıl çarpan kişinin Batın Barlas Çeki’nin arkadaşı Öztürk olduğunu öne sürdü.

4 yıl 2 aylık hapis cezası bozuldu: Zehra Kınık yeniden yargılanacak

Savunmada ayrıca, mahkemenin herhangi bir para cezası veya tazminat kararı olmamasına rağmen maddi zararların karşılandığı ifade edildi.

CEZASI DÜŞTÜ

Duruşmada verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Zehra Kınık, Batın Barlas Çeki’nin ölümüne sebep olmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ekol TV'den Gamze Şimşek, Zehra Kınık'ın verilen bu ceza ile sadece 3 ay hapis yatacağını aktardı.

Zehra Kınık'ın ehliyetine ise 1 yıl alıkonulmasına hükmedildi.