Son Dakika | Zehra Kınık'a verilen hapis cezası 4 yıldan 2 yıla düşürüldü

Yayınlanma:
Son dakika... eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’e verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezası bozulmuştu. Yeniden görülen davada Zehra Kınık'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’e, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ölümüne neden olduğu trafik kazası nedeniyle verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

Yeniden görülen davada, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Zehra Kınık’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kınık hakkındaki adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağının devam etmesine karar verildi.

Kınık ve avukatları, kazada asıl çarpan kişinin Batın Barlas Çeki’nin arkadaşı Öztürk olduğunu öne sürdü.

4 yıl 2 aylık hapis cezası bozuldu: Zehra Kınık yeniden yargılanacak4 yıl 2 aylık hapis cezası bozuldu: Zehra Kınık yeniden yargılanacak

Savunmada ayrıca, mahkemenin herhangi bir para cezası veya tazminat kararı olmamasına rağmen maddi zararların karşılandığı ifade edildi.

CEZASI DÜŞTÜ

Duruşmada verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Zehra Kınık, Batın Barlas Çeki’nin ölümüne sebep olmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ekol TV'den Gamze Şimşek, Zehra Kınık'ın verilen bu ceza ile sadece 3 ay hapis yatacağını aktardı.

Zehra Kınık'ın ehliyetine ise 1 yıl alıkonulmasına hükmedildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Siyaset
MHP'nin rapor tepkisine CHP'den yanıt: "Kürt meselesi demokrasi güçlenmeden çözülemez"
MHP'nin rapor tepkisine CHP'den yanıt: "Kürt meselesi demokrasi güçlenmeden çözülemez"
Son Dakika | AİHM'den yeni Osman Kavala kararı
Son Dakika | AİHM'den yeni Osman Kavala kararı
Ahmet Özer’den "Umut Hakkı" açıklaması
Ahmet Özer’den "Umut Hakkı" açıklaması