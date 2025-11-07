4 yıl 2 aylık hapis cezası bozuldu: Zehra Kınık yeniden yargılanacak

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozduğu Fatma Zehra Kınık Demir’in yeniden yargılanacağı tarih belli oldu. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, deprem döneminde çadır satışıyla tepkilerin odağına oturan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı olan Zehra Kınık Demir, 1 Aralık’ta İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kaza sonrası yalnızca bir gece gözaltında kalan ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kınık Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Kınık Demir’in “asli kusurlu” olduğu belirtilmişti. Ancak, Batın Barlasçeki’nin ailesinin ve avukatlarının tutuklama talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

4 YIL 2 AY CEZA BOZULDU

Davanın 26 Mayıs 2025’te görülen duruşmasında mahkeme, Fatma Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme heyeti, cezanın miktarı nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar vererek, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetmişti. Ayrıca Kınık Demir’in ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

İSTİNAF CEZAYI BOZDU

Hem Zehra Kınık Demir hem de Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan kararı istinafa taşıdı. Yaklaşık 4,5 aylık incelemenin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, 13 Ekim 2025’te kararı bozdu.

Mahkeme, kararında şu ifadeye yer verdi:

“Sanık, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılmışsa da, üç yaralının şikayetini geri çekmesi nedeniyle yalnızca ölüm yönünden cezalandırılmalıdır.”

Bozma kararıyla birlikte yeniden görülecek davada, Fatma Zehra Kınık Demir için en fazla 6 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.

Yeni duruşma 1 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.