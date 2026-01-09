Özgür Çelik’ten Murat Çalık ve Tayfun Kahraman tepkisi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı bir paylaşımda, ağır sağlık sorunlarına karşın cezaevinde tutulmaya devam edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında açıklama yaptı.

TÜRK HALKI BU ZULME MAHKUM DEĞİL

İki yol arkadaşımız, iki şehir plancımız hastanedeler diyen Çelik, yapılanları zulüm olarak nitelendirdi, “Türk halkı bu zulme mahkûm değildir” diye ekledi.

‘İKİ YOL ARKADAŞIMIZ HASTANEDELER’

Tayfun Kahraman hakkındaki AYM kararını da hatırlatan CHP İstanbul İl Başkanı, “CHP gelecek, Adalet gelecek” sloganıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İki yol arkadaşımız, iki şehir plancımız hastanedeler. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık haksız yere tutuklu, Tayfun Kahraman ise hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için tahliye edilmiyor.

‘SİYASI HIRSLARINA ESİR OLANLAR ESİR TUTUYOR’

İki arkadaşımız da siyasi hırslarının esiri olanlar tarafından esir tutuluyor. Gerçek suçluların sokakta rahatça dolaştığı, ülkemizin yetiştirdiği değerlerin yaşam hakkına kast edildiği bir zulüm dönemi yaşıyoruz.

‘TÜRK HALKI BU ZULME MAHKUM DEĞİLDİR’