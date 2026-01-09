Özgür Çelik’ten Murat Çalık ve Tayfun Kahraman tepkisi

Özgür Çelik’ten Murat Çalık ve Tayfun Kahraman tepkisi
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ikisi de sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman ve Mehmet Murat Çalık için bir açıklama yaptı. Türkiye’nin bir “zulüm döneminde” olduğunu söyleyen Çelik, “CHP gelecek, Adalet gelecek” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı bir paylaşımda, ağır sağlık sorunlarına karşın cezaevinde tutulmaya devam edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında açıklama yaptı.

TÜRK HALKI BU ZULME MAHKUM DEĞİL

İki yol arkadaşımız, iki şehir plancımız hastanedeler diyen Çelik, yapılanları zulüm olarak nitelendirdi, “Türk halkı bu zulme mahkûm değildir” diye ekledi.

‘İKİ YOL ARKADAŞIMIZ HASTANEDELER’

Tayfun Kahraman hakkındaki AYM kararını da hatırlatan CHP İstanbul İl Başkanı, “CHP gelecek, Adalet gelecek” sloganıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İki yol arkadaşımız, iki şehir plancımız hastanedeler.

Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık haksız yere tutuklu, Tayfun Kahraman ise hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için tahliye edilmiyor.

‘SİYASI HIRSLARINA ESİR OLANLAR ESİR TUTUYOR’

İki arkadaşımız da siyasi hırslarının esiri olanlar tarafından esir tutuluyor.

Gerçek suçluların sokakta rahatça dolaştığı, ülkemizin yetiştirdiği değerlerin yaşam hakkına kast edildiği bir zulüm dönemi yaşıyoruz.

Tayfun Kahraman'ı ziyaret eden Özgür Özel'den açıklama! 'Yardım olmadan ayağa kalkamıyor'Tayfun Kahraman'ı ziyaret eden Özgür Özel'den açıklama! 'Yardım olmadan ayağa kalkamıyor'

Son Dakika | Adalet Bakanı'ndan önemli Tayfun Kahraman açıklaması! Gözler Adli Tıp'taSon Dakika | Adalet Bakanı'ndan önemli Tayfun Kahraman açıklaması! Gözler Adli Tıp'ta

‘TÜRK HALKI BU ZULME MAHKUM DEĞİLDİR’

Türkiye bu düzene mecbur değildir, Türk halkı bu zulme mahkum değildir.

CHP gelecek,

Adalet gelecek!”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

