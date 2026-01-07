Tayfun Kahraman'ı ziyaret eden Özgür Özel'den açıklama! 'Yardım olmadan ayağa kalkamıyor'

Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan ve MS hastalığının nüksetmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Özel, Kahraman'ın yardım olmadan ayağa kalkamadığını belirtti.

CHP lideri Özgür Özel, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan ve MS hastalığının nüksetmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Özel, Anayasa mahkemesi kararını hatırlatarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Özel, "Ben adalet bakanının iyi niyetine inanıyorum. Ancak kötü niyetlilere susarak da olmuyor bu iş. Şu an önümüzdeki yola göre kulağı tersten gösterme yolu. Anayasa mahkemesi 'bu kişiyi bırakın' demiş. Bıraksalar eşiyle beraber kalacak. Şu an eşi refakatçi de kalamıyor. Adli Tıp yolundan çok daha kestirme ve kesin ve kestirme bir yol var" dedi.

"YARDIM OLMADAN AYAĞA KALKAMIYOR"

Özgür Özel, Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin de konuştu. Özel, "Yataktan yardım almadan ayağa kalkamıyor. Sol ayağında baya kuvvet kaybı olduğunu ben de gözlemledim. Bu kadar strese, bu kadar güneş ışığından mahrumiyete olacağı buydu. Göz göre göre felç etmesinler artık arkadaşımızı" açıklamasında bulundu.

"TAYFUN KAHRAMAN BARIŞÇIL NOKTADAYDI..."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Maduro'yu örnek göstererek 'iç cephe' çağrısı hakkında sorulan bir soruya da yanıt veren Özel, "Cumhurbaşkanı adayı içeri atılarak, belediye başkanları içeri atılarak... 16 belediye başkanı içeride. Zulüm görüyoruz. Bakın Tayfun Kahraman Gezi olaylarında sayın Erdoğan ile görüşen ekibin başı. Çıktı açıklama yaptı. 'Sayın başbakanımız ağaçların kesilmeyeceğini ve yargının bekleyeceğini' belirterek dağılmayı Gezi sakinlerinin takdirine bırakıyorum' deyince Tayfun Kahraman 'ben dayak yedim orada bana saldırdı birileri orda' dedi. Tayfun 'barışçıl bir şekilde bırakalım ve gidelim' diyen noktadaydı. Şu an içeride tutuyorlar. Sayın Erdoğan'da vicdan kaldıysa o görüntülere bakar Gezi'den içeride tuttuğu kişileri bir dakika daha içeride tutmazlar. Vera bu hale düşürülerek iç cephe güçlendirilemez" dedi.

"VERA'YA BUNLARI YAPIP DA İÇ CEHEYİ GÜÇLENDİREMEZSİNİZ"

Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın bir avukatla yaşadığı bir diyalogu anlatan Özel, "Hüseyin beye 'sen kimsin' diye sormuş. 'Ben avukatım' demiş. 'O da hep burada mısın' diye yanıt vermiş. 'Evet' diyince Vera da 'Benim babam buradan çıkamıyor" diyor. Vera'ya bunları yapıp da iç cepheyi güçlendiremezsiniz" ifadelerini kullandı.

