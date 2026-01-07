Son Dakika | Adalet Bakanı'ndan önemli Tayfun Kahraman açıklaması! Gözler Adli Tıp'ta

Son Dakika | Adalet Bakanı'ndan önemli Tayfun Kahraman açıklaması! Gözler Adli Tıp'ta
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika.... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MS hastası gezi tutuklusu Tayfun kahraman için açıklama yaptı. Açıklamada Kahraman'ın tedavi sürecine göre rapor oluşturulacağı ve Adli Tıp'ın da bu rapora göre karar vereceğini belirtti.

Gezi davasından dolayı 2022 yılından bu yana tutuklu olan MS hastası Tayfun Kahraman, kaldığı cezaevinde 2 Ocak tarihinde rahatsızlandığı için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulandı.

Tayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurduTayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurdu

Tayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurdu

ADALET BAKANI'NDAN KAHRAMAN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün AKP'nin grup toplantısından önce sorulan Tayfun Kahraman hakkında açıklamalarda bulundu. Kahraman'ın tedavisinin devam ettiği ve tedavinin ardından hazırlanacak olan sağlık raporunun Adli Tıp'a gönderileceği ve infazın ertelenmesi söz konusu ile bu kararı verecek olanının da Adli Tıp olduğu Bakan Tunç tarafından ifade edildi:

"Tayfun Kahraman, şu anda İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altında. Tedavisi devam ediyor. Bu tedavi süreci sonrasında hazırlanacak sağlık raporu Adli Tıp Kurumu’na gönderilecektir

İnfaz Kanunu’nun 16’ncı maddesi çerçevesinde infazın ertelenmesi ile ilgili bir durum söz konusu ise bu konuda karar verecek olan Adli Tıp Kurulu.

Bugüne kadar Tayfun Kahraman’ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp Kurumu’na bir başvurusu söz konusu olmadı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Tedavi sürecine göre oluşacak rapor, Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Adli Tıp, o rapora göre karar verecek"

Kaynak:ANKA

Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Siyaset
Son Dakika | İşte transfer olan vekillerin AKP Grubu'ndan ilk görüntüleri
Son Dakika | İşte transfer olan vekillerin AKP Grubu'ndan ilk görüntüleri
Son Dakika | Bir af daha gelecek iddialarına Adalet Bakanı'ndan yanıt
Son Dakika | Bir af daha gelecek iddialarına Adalet Bakanı'ndan yanıt