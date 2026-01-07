Son Dakika | Adalet Bakanı'ndan önemli Tayfun Kahraman açıklaması! Gözler Adli Tıp'ta

Gezi davasından dolayı 2022 yılından bu yana tutuklu olan MS hastası Tayfun Kahraman, kaldığı cezaevinde 2 Ocak tarihinde rahatsızlandığı için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulandı.

Tayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurdu

ADALET BAKANI'NDAN KAHRAMAN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün AKP'nin grup toplantısından önce sorulan Tayfun Kahraman hakkında açıklamalarda bulundu. Kahraman'ın tedavisinin devam ettiği ve tedavinin ardından hazırlanacak olan sağlık raporunun Adli Tıp'a gönderileceği ve infazın ertelenmesi söz konusu ile bu kararı verecek olanının da Adli Tıp olduğu Bakan Tunç tarafından ifade edildi:

"Tayfun Kahraman, şu anda İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altında. Tedavisi devam ediyor. Bu tedavi süreci sonrasında hazırlanacak sağlık raporu Adli Tıp Kurumu’na gönderilecektir

İnfaz Kanunu’nun 16’ncı maddesi çerçevesinde infazın ertelenmesi ile ilgili bir durum söz konusu ise bu konuda karar verecek olan Adli Tıp Kurulu.

Bugüne kadar Tayfun Kahraman’ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp Kurumu’na bir başvurusu söz konusu olmadı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Tedavi sürecine göre oluşacak rapor, Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Adli Tıp, o rapora göre karar verecek"