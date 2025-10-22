Son Dakika | Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu

Son dakika... 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir' verilen hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. İstinaf, Kınık Demir'in sadece bir kişiden cezalandırılması gerektiğini söyledi.