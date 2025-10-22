Son Dakika | Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.
SADECE TEK BİR KİŞİDEN CEZA ALSIN KARARI! CEZA İNDİRİMİ YOLDA
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstinaf, kazada yaralanan üç kişinin şikâyetinden vazgeçtiğini, bu nedenle Kınık'ın yalnızca 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümünden cezalandırılması gerektiğini belirtti.
Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası nedeniyle yargılanmıştı.
İlk derece mahkemesi, Kınık’a 4 yıl 2 ay hapis cezası vermiş, cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar vermişti.
Kınık hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmedilmişti.
Zehra Kınık Demir, 6 Şubat depremlerinde dönemin çadır satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı.
Kınık ailesi, mağdur ailelere 'kan parası' verdiği iddiası ile de süreçte gündeme gelmişti.
İSTİNAF MAHKEMESİ, KARARI KALDIRDI
İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararına ilişkin Halktv.com.tr’ye açıklama yapan Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan’ın avukatı Uysal Uğurlu şunları kaydetti:
- İlk “derece mahkemesinin kararından sonra dosyaya sunulan şikayetten vazgeçmeler sebebiyle suç nevinin değişmiş olması sebebiyle İstinaf Mahkemesi kararı kaldırmıştır. Şikayetten vazgeçme dilekçeleri verilmeden önce Fatma Zehra Kınık’ın suçu; bir kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek idi. Ancak, şikayetten vazgeçme dilekçeleri sonrası bu suç bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek şekline dönüştü. Şu anki durumda işlemiş olduğu suçun cezası 2-7 yıl arasındadır. Bu nedenle dosya tekrar yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldiğinde yapılacak yargılama neticesinde bu süreler arasında bir ceza tatbik edilecektir. Mahkeme suç nevi değişmesine rağmen aynı ceza miktarını yine tesis edebilir yada 2-7 yıl arasında başkaca bir ceza miktarına hükmedebilir”