Ahmet Özer'den MHP'li Yıldız'a 'süreç' ziyareti

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in TBMM'deki temasları sürüyor. Daha önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden Özer, bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÜZERİNE NİTELİKLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

MHP'li Feti Yıldız, sosyal medya hesabından, Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer ile birlikte kendisiin ziyaret ettiğini paylaştı.

Ahmet Özer - Feti Yıldız - Seraf Özer

Terörsüz Türkiye adı verilen süreci görüştüklerini belirten Yıldız, CHP'li Ahmet Özer'in ziyaretine ilişkin şunları aktardı:

"Prof.Dr.Sayın Ahmet Özer ile kıymetli kızı,değerli meslektaşım Sayın Seraf Özer’le Gazi Meclisimizde Terörsüz Türkiye ve toplumsal barış üzerine nitelikli bir görüşme yaptık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim."

NUMAN KURTULMUŞ İLE DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında 1 yıldan fazla sürede cezaevinde kalan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, 8 Ocak Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makanında ziyaret etmişti.

Özer'e bu ziyarette TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl ve kızı Seraf Özer eşlik etti.