Özgür Özel Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il başkanlarıyla bir araya geldi

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanlarını Ankara'da kabul etti.

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanıyla Ankara’da bir araya geldi. Toplantıya partili olmayan kanaat önderleri de katıldı.

Özel Genel Merkez’de yarın partisinin 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Bu toplantı öncesinde ise Özel, bugün geçtiğimiz yılın da ana gündemlerinden biri olan çözüm sürecine ilişkin partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanıyla bir araya geldi.

TOPLANTIYA 'KANAAT ÖNDERLERİ' DE KATILDI

İl başkanları, toplantıya Özel’in talimatıyla parti dışından konuyla ilgili görüş bildirebilecek birer kanaat önderi getirdi. Toplantı, kanaat önderlerinin katılımı dolayısıyla parti genel merkezinde değil, Mogan’da bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) tesislerinde yapılıyor. Basına kapalı olarak yapılan toplantı üçüncü saatinde devam ediyor.

Toplantıda Özel’e; TBMM Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu üyesi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Sezgin Tanrıkulu ve Ensar Aytekin, PM Üyeleri Emine Uçak Erdoğan ve Hikmet Erbilgin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.

