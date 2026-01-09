CHP'li Emre: İttifak içinde kadrolaşma bilek güreşi var

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emre, Cumhur İttifakı içerisindeki görüş ayrılıkları, bürokrasideki atamalar ve Venezuela’daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAKİ FARKLI SESLER

Zeynel Emre, geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerinin 12. yargı paketine ilişkin, yeni bir infaz düzenlemesiyle 50 binin üzerindeki kişinin tahliye olabileceğine yönelik bir değerlendirmesi olduğunu hatırlattı. Emre, "Hoş tabii bugünlerde Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden farklı açıklamalar duyuyoruz. Adalet Bakanı olmayacağını ifade etti" diyerek ittifak içindeki söylem farklılıklarına dikkat çekti.

"KADROLAŞMA KONUSUNDA BİLEK GÜREŞİ VAR"

İttifak içerisinde yer alan partilerin ayrı ayrı açıklamalarının, kendi içlerinde bir kadrolaşma konusunda bilek güreşine girildiğini gösterdiğini savunan Emre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki bir gerilimi örnek gösterdi.

Emre, Sarıyer’deki IŞİD saldırısı sonrası Bakan Yerlikaya'nın olayı gerçekleştirenlerin Türk vatandaşı olduğunu açıkladığını, ancak Sayın Bahçeli’nin bu durumu "son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklama" olarak nitelendirdiğini belirtti.

"TAHT KAVGALARINA KONU EDİLEMEYECEK DERECEDE ÖNEMLİ KONULARDIR BUNLAR"

Emre, basına yansıyan haberlere atıfta bulunarak, "Basına valiler kararnamesinde Ali Yerlikaya'nın değil de Bahçeli'nin istediği doğrultuda düzenlemelerin olduğu geçti" dedi. Mülki idare amirlerine ilişkin kararnamelerin; valiler ve kaymakamların en önemli makamlar olduğunu vurgulayan Emre, buralarda liyakat esaslı atamaların olması gerektiğinin altını çizdi.

Emre, "İktidar içerisindeki güç savaşları, taht kavgaları, bilek güreşine konu edilemeyecek derecede önemli konulardır bunlar. Ama içinde bulunduğumuz durum açıkçası bunun çok örneklerini bize yaşatıyor" ifadelerini kullandı.