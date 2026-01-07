Valiler kararnamesinde düğüm Yerlikaya'nın geri adımıyla çözülmüş

İçişleri Bakanlığına Süleyman Soylu'nun yerine 4 Haziran 2023'te atanan Ali Yerlikaya, göreve gelir gelmez Soylu'ya yakın bürokratları tasfiye etmişti. Ancak MHP'ye yakın isimlerin görevden alınması uzun süredir parti cephesinde ciddi bir rahatsızlık yaratıyordu.

KRİZİN FİTİLİ EMNİYET MÜDÜRLERİ İLE ATEŞLENMİŞTİ

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre son gerginliğin fitili, 11 Eylül 2025'te Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet müdürleri kararnamesi ile ateşlendi. Kararname ile 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 ilin müdürü merkeze çekildi. Bu atamalar arasında MHP'ye yakın bazı isimlerin de merkeze çekilmesi bardağı taşıran damla oldu. Öne çıkan örneklerden biri, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Özel Harekât Daire Başkanı Süleyman Karadeniz'in Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanması oldu.

MHP'DEN "PARALEL YAPI" İMALI SERT TEPKİLER

MHP cephesinde bu tasfiyeye tepkiler gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 14 Eylül 2025'te X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstatistik veriler paylaşmayı sözüm ona vazife gören anlayış yerine, kahramanlara sahip çıkan ve zafiyet oluşturmayan iradeye sahip olmak lazımdır" diyerek Yerlikaya'yı hedef aldı.

TÜRK GÜN başyazarı Yıldıray Çiçek de 15 Eylül'de kaleme aldığı "Yeni bir paralel yapının izleri" başlıklı yazısında, Bahçeli'nin uyarısını anımsatarak çok sert ifadeler kullandı:

"TSK, Emniyet ve istihbarat, milletimizin güvenliğini korumada en hayati alanlardır. (…) 15 Temmuz hain darbe girişimi devlet yönetiminde ders ve tecrübe olmadıysa daha ne olması lazımdır?"

VALİLER KARARNAMESİ NEDEN BEKLENENDEN DAR ÇIKTI?

Gözler uzun süredir beklenen ve MHP'nin tepkisi nedeniyle ertelendiği konuşulan valiler kararnamesindeydi. Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayımlanan kararnamenin kapsamı beklenenden çok dar çıktı. Kararnameyle yalnızca 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi merkeze "mülkiye başmüfettişi" olarak çekildi.

DW Türkçe'nin ulaştığı kaynaklar, kararnamenin geniş kapsamlı olmamasının nedeni olarak MHP'nin tepkisini gösteriyor. Kulislere göre, İçişleri Bakanlığı kararnamede kapsamlı bir düzenleme yapmayı planladı ancak bu durumun, MHP ile AKP arasında yeni bir krize neden olabileceği gerekçesiyle kararnamede bazı bölümler çıkarıldı. Böylece Yerlikaya, uzun süredir valiler arasında yapmayı planladığı tasfiyeyi ertelemek zorunda kaldı.

"SON DERECE RAHATSIZ EDİCİ VE SORUNLU BİR AÇIKLAMADIR"

MHP ile krizin ve Yerlikaya'ya olan tepkinin bir diğer göstergesi ise Yalova'daki IŞİD operasyonu sonrası yaşanan tartışmalar oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'daki IŞİD'lilere ilişkin "Bu teröristler Türk vatandaşıdır" diyen Bakan Yerlikaya'ya isim vermeden yüklendi. Bahçeli, "Son olarak bu DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının söylenmesi son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklamadır" diyerek tepki gösterdi. Yerlikaya ise bu tepkiye şimdilik sessiz kaldı.

BAKAN YARDIMCISINDAN "DÜĞÜN" MESAJI

Bu arada Ali Yerlikaya ile arasında kriz olduğu bilinen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın attığı adım da dikkatlerden kaçmadı. Turan'ın, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın'ın İstanbul'daki düğününe katılması, Turan'ın Yerlikaya'ya karşı MHP ile bir yakınlaşma hamlesi olarak yorumlandı.