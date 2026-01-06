Son dakika | Bahçeli'den Yerlikaya'ya çok sert IŞİD tepkisi: Sorunlu ve düşüncesizce

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... MHP Lideri Bahçeli grup konuşmasında isim vermeden Yerlikaya'ya çok sert ifadeler ile yüklendi. Yalova'da öldürülen IŞİD üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıklayan Yerlikaya'yı hedef alan Bahçeli, "Son olarak bu DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının söylenmesi son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklamadır" dedi.

Yalova’da IŞİD terör örgütü ile polisler arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit olmuş ve 6 IŞİD'li öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Operasyon sabahında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öldürülen IŞİD'lilerin Türk vatandaşı olduklarını şu sözler ile ifade etmişti:

“İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır.”

ekran-goruntusu-2026-01-06-113024.png

BAHÇELİ İSİM VERMEDEN YERLİKAYA'YI ÇOK SERT HEDEF ALDI: DÜŞÜNCESİZ VE SORUMSUZCA

MHP Lideri Devlet Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulunduğu grup toplantısının sonunda isim vermeden İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya, öldürülen IŞİD'lilerin Türk vatandaşı olduklarını belirtmesinin sorumsuz ve düşüncesiz bir açıklama olduğunu belirtip sert sözler ile yüklendi.

Son Dakika | Mazlum Abdi PKK'nın başına mı geçiyor? Bahçeli: Kaosu sertleştirecektirSon Dakika | Mazlum Abdi PKK'nın başına mı geçiyor? Bahçeli: Kaosu sertleştirecektir

Son olarak bu DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının söylenmesi son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklamadır.

Böylesi düşüncesiz ve her yöne çekilebilecek mahzurlu değerlendirmelerden özenle kaçınılmasını temenni ediyor. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Sözlerimin sonunda alayınızı en iyi dileklerimle birlikte hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cenabı Allah'a emanet olun diyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

