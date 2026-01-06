Son Dakika | Mazlum Abdi PKK'nın başına mı geçiyor? Bahçeli: Kaosu sertleştirecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Türkiye'yi yakından ilgilendiren Suriye konusu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. SDG'nin Suriye ordusuna entegre olması için yürütülen süreçte bir türlü net sonuca ulaşmadı.

Anlaşma iddiaları gündemdeyken... HTŞ ve SDG/YPG'den karşılıklı saldırı suçlamaları

ABDİ PKK'NIN BAŞINA GEÇİRİLECEK İDDİASI

MHP Lideri Bahçeli daha önce pek gündeme gelmeyen bir iddiayı dillendirdi. Terörsüz Türkiye denilen İmralı Sürecinde Öcalan'ın açıklamalarının geçerli olduğu, Suriye'de ise YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girdiği ve Mazlum Abdi'nin PKK'nın liderliğine hazırlanıyor görüntüsünün verildiği, bunun da kaosu sertleştireceğini ifade eden Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Tökezlememizi ümit edenleri yine hayal kırıklığına uğratacağız. Suriye'de geciken ve ertelenen entegrasyon sürecinin bir an evvel gerçekleşmesi 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir gelişmelerin ortaya çıkması lazımdır. SDG ve YPG'nin müzakere edilemez talepleri gündeme taşıması akıllara evvela uzlaşmadan kaçmak için mazeret ürettiğini getirmektedir. Bu yanlıştır. İstikrar ve huzur hedeflerini sekteye uğratmaktadır. SDG, YPG Suriye'nin Kuzeydoğusunda geniş bir alanda fiili hakimiyet kurmuştur. Bu bölge yer altı ve yerüstü kaynakları bakımından son derece zengindir. SDG ve YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi bu siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdin'in PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur.

ARAP AŞİRELERİNE ÇAĞRI: ŞAM YÖNETİMİNİN YANINDA YER ALIN

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini kaydeden Bahçeli, bunun ya mutabakat ya da zorla olacağını, bu süreçte de özellikle Arap aşiretlerinin Şam yönetiminin yanında olması gerektiğini kaydetti:

Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin ön şartsız yanında durmalıdır.

"İSRAİL PLANLARI BOZULACAK"

İsrail'in IŞİD kartı ile Türkiye üzerinde terörist faaliyetler yürütmesinin bedelinin çok ağır olacağının altını çizen Bahçeli, sözlerinin devamını şu şekilde getirdi:

Suriye'de İsrail planları bozulacaktır. Bu siyonist şımarıklığın DEAŞ kartını masaya sürüp Türkiye üzerinde istihbarat operasyonları ve terörist faaliyetler yürütmesinin bedeli çok ama çok ağır olacaktır. Sormak lazımdır ki dünya Yahudileri İsrail soykırım siyasetini reddedip 10 emirden birisi olan öldürmeyeceksin mesajına ne zaman dikte ettireceklerdir.

İsrail insanlık vicdanı karşısında ciddi bir meşruiyet kaybı yaşamaktadır. Eninde sonunda işlenmiş soykırım suçunun siyasi hukuki sonuçları muhakkak olacaktır. Toplu katliam ile soykırım boyutuna ulaşan saldırıların ve saldırganlığın herhangi bir inanç sistemiyle herhangi bir kutsal metinle veya insanlığın ahlaki kazanımlarıyla bağdaşmayacağı çok açıktır. İsrail Filistinli mazlumlar kadar dünyadaki masum siviller için de aşırılmış bir tehdittir. Bu nedenle İsrail halkı ile Yahudi inanç mensupları küresel dışlanmayla yüz yüzedir.

Netanyahu politikalarının ahlaki ve hukuki lekesi esasen bütün Yahudilere tesir etmiştir. Dünya Yahudiliğinin temsilcilerini bu lekeyi temizlemeye İsrail vahşetini durdurmaya, Gazze halkının insani ihtiyaçlarını karşılamaya, mazlumların dokunulmaz hakları korumaya bölgesel düzlemde barış ve istikrarı desteklemeye bu kapsamda da inisiyatif almaya çağırıyorum.

Bu çağrım bir kimliği veya bir inancı hedef almak için değil. Bilakis adalet, merhamet ve insan onurunu hatırlatmak içindir. Zulüm karşısında tarafsızlık veya tarafsız bir alan yoktur. Sessizlik suça ortaklık manasına gelecektir.

Dünya Yahudi cemaatini devlet politikalarıyla dini kimliği birbirinden net biçimde ayırmaya Netanyahu yönetiminin soykırım ve yayılmacılık siyasetini kolektif bir iradeyle reddetmeye hukuk ve insani değerler temelinde İsrail üzerinde ahlaki ve vicdani dengeleyici rol oynamaya davet ediyorum. Bu meyanda dünya Yahudiliğini temsil eden çatı kuruluşlar dini konseyler, akademik platformlar ve sivil toplum kuruluşları eş güdüm halinde bir tutum ve eylem planı hazırlamalıdır. Ayrıca dünya Yahudiliğinin göstereceği ilkeli duruşun yalnızca savunmasız ve masum Filistinler değil, Yahudi inancının küresel barışın insanlığın ortak değer hazinesinin müdafaası bakımından da belirleyici olmasını ümit ediyorum. Hiç kimse hesap hatası yapmasın.

Hiç kimse itiyle çakallığıyla etrafımızda dolaşmasın. Yalova'da etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı teröristlerin akıbeti de ders ve ibret olsun.