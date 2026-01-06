Anlaşma iddiaları gündemdeyken... HTŞ ve SDG/YPG'den karşılıklı saldırı suçlamaları

HTŞ güçlerinin, SDG/YPG'ye ait olduğu iddia edilen insansız hava araçlarının fırlatıldığı noktalara misilleme saldırısı düzenlediği bildirildi. SDG/YPG'nin gerçekleştirdiği iddia edilen İHA saldırısında 6'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. SDG/YPG ise saldırı gerçekleştirmediğini misillemelerin sivil altyapıyı hedef aldığını öne sürdü.

Şam'daki HTŞ yönetimine bağlı güçlerin, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde bir misilleme operasyonu gerçekleştirdiği iddia edildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri bir kaynak, operasyonun gerekçesini SDG/YPG olarak bilinen gruba ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarının (İHA) fırlatma noktalarının tespit edilmesi olarak açıkladı.

İHA SALDIRISINDA YARALANANLAR OLDUĞU İDDİASI

Aynı askeri kaynak, söz konusu SDG/YPG'ye ait İHA'ların düzenlediği saldırılarda, aralarında siviller ve polislerin de bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Saldırının, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını hedef aldığı belirtildi.

HTŞ'DEN ‘MİSİLLEME AÇIKLAMASI

Şam’ın bu saldırılara yanıt verdiği ifade edildi. Askeri kaynak, ordunun misilleme olarak karşılık verdiğini ancak bu karşılığın "sınırlı" olduğunu iddia etti. Misilleme saldırısının detayları hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG adım atmıyor"MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG adım atmıyor"

Suriye karıştı: Binlerce Alevi ayaklandı çatışmalar çıktıSuriye karıştı: Binlerce Alevi ayaklandı çatışmalar çıktı

SDG/YPG REDDETTİ

SDG/YPG ise HTŞ yönetiminin gerçekleştirdiğini iddia ettiği saldırıyı reddederek, bahsi geçen bölgede örgütün herhangi bir faaliyet yürütmediğini öne sürdü, Şam yönetimine bağlı grupların misillemesinin sivil altyapıya hasar verdiği belirtildi:

‘HTŞ SİVİLLERİN EVLERİNİ HEDEF ALIYOR’

“Güçlerimiz, Şam hükümetine bağlı ve uluslararası yaptırımlar altında bulunan “El-Amşat” ve “El-Hamzat” grupları tarafından Deyr ez-Hafer şehrine yönelik devam eden ayrım gözetmeyen bombardımanlar karşısında hem savaşçılarımızı hem de halkımızı savunma konusunda tam ve meşru haklarını teyit etmektedir. Bu gruplar kasıtlı olarak sivillerin evlerini hedef alarak, sakinlerin hayatlarını son derece tehlikeye atmaktadır.

Ayrıca, bu bombardımanın güçlerimiz arasında herhangi bir maddi veya insan kaybına yol açmadığını teyit ederiz. Saldırganlar bu suç ve ihlallerden ve bunların tüm sonuçlarından tamamen sorumludur.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi-AA

