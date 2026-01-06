Anlaşma iddiaları gündemdeyken... HTŞ ve SDG/YPG'den karşılıklı saldırı suçlamaları

Şam'daki HTŞ yönetimine bağlı güçlerin, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde bir misilleme operasyonu gerçekleştirdiği iddia edildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri bir kaynak, operasyonun gerekçesini SDG/YPG olarak bilinen gruba ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarının (İHA) fırlatma noktalarının tespit edilmesi olarak açıkladı.

İHA SALDIRISINDA YARALANANLAR OLDUĞU İDDİASI

Aynı askeri kaynak, söz konusu SDG/YPG'ye ait İHA'ların düzenlediği saldırılarda, aralarında siviller ve polislerin de bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Saldırının, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını hedef aldığı belirtildi.

HTŞ'DEN ‘MİSİLLEME AÇIKLAMASI

Şam’ın bu saldırılara yanıt verdiği ifade edildi. Askeri kaynak, ordunun misilleme olarak karşılık verdiğini ancak bu karşılığın "sınırlı" olduğunu iddia etti. Misilleme saldırısının detayları hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

SDG/YPG REDDETTİ

SDG/YPG ise HTŞ yönetiminin gerçekleştirdiğini iddia ettiği saldırıyı reddederek, bahsi geçen bölgede örgütün herhangi bir faaliyet yürütmediğini öne sürdü, Şam yönetimine bağlı grupların misillemesinin sivil altyapıya hasar verdiği belirtildi:

‘HTŞ SİVİLLERİN EVLERİNİ HEDEF ALIYOR’