Suriye karıştı: Binlerce Alevi ayaklandı çatışmalar çıktı

Suriye’de, Esad rejiminin devrilmesinin ardından HTŞ lideri Şara liderliğinde kurulan yeni hükümet, ülkedeki gerilimi düşüremedi.

Yeni yönetimden olumsuz anlamda en çok etkilenen kesim ise Aleviler oldu. Bölgede ara ara çıkan katliam haberleri gerilimi tırmandırırken, bazı noktalarda çatışmalara yol açıyor.

T24'ten Namık Durukan'ın haberine göre, son olarak Alevi-Nusayrilerin en üst düzey temsilcisi olarak kabul edilen İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazali’nin çağrısı üzerine mezhepsel gerilim bir kez daha tırmandı.

Çağrının ardından Lazkiye ve Tartus’ta federalizm talebiyle sokağa çıkan Alevi gruplar, saldırıya uğradı.

PALALI VE SİLAHLI MÜDAHALE İDDİASI SOKAKLAR KARIŞTI

İki kentte gerilim tırmanırken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SHOR) açıklamasına göre, Alevi göstericilere yönelik saldırılarda palalar ve kesici aletler kullanıldı. Bazı göstericilerin ciddi şekilde yaralandığı iddia edilirken, olayların kısa sürede sokak çatışmalarına dönüştüğü ifade edildi.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Lazkiye’de sokak aralarında silahlı çatışmaların yaşandığı ve olayların geniş bir alana yayıldığı görüldü.

ALEVİLERİN İLERLEDİĞİ NOKTALARDA KONTROL NOKTALARI KURULDU

Alevi gruplar, Gazali’nin çağrısının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Lazkiye’de Ezher Kavşağı’nda toplanmak üzere harekete geçti. SHOR’un aktardığına göre, hükümet güçleri Alevilerin ilerlediği noktalarda kontrol noktaları kurarak kapsamlı aramalar yaptı. Gösterilerde “kendi kaderini tayin hakkı, sistematik imha uyarısı ve uluslararası koruma talebi” sloganları öne çıktı.

CHP'den Suriye tepkisi "Arap Alevilere soykırım yapılıyor"

PROTESTOLARDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Günün ilerleyen saatlerinde bu kez Sünni gruplar, merkezi Şam yönetimine destek vermek amacıyla sokağa çıktı. Lazkiye’nin Ceble ilçesinde, Alevi grupların toplandığı alanlara yönelik saldırı girişimi yaşandı. Güvenlik güçleri iki grubu ayırmaya çalışsa da, taşlı ve sopalı kavgalar kısa sürede kontrolden çıktı.

SHOR, bazı Sünni grupların palalarla saldırdığını, Alevi göstericilerin ise güvenlik güçlerine taşlarla karşılık verdiğini öne sürdü. Olaylarda hem göstericiler hem de güvenlik görevlileri yaralandı. Kalabalığı dağıtmak için uyarı ateşi açıldığı bildirildi.

ORDU SAHAYA İNDİ, ÇATIŞMALAR BÜYÜDÜ

Sünni grupların müdahalesi sonrası başlayan olaylara, Şam’a bağlı ordu güçlerinin de dahil olmasıyla çatışmalar daha da şiddetlendi. Görüntülerde, Suriye ordusuna bağlı silahlı birliklerin yüksek binaların bulunduğu noktalara yoğun ateş açtığı dikkat çekti.

Lazkiye’de başlayan gerilim kısa sürede sahil kesimine ve Humus hattına sıçrarken, bölgeye takviye silahlı güçler sevk edildi. Sünni grupların “İslam tevhid bayrağı” açarak Şii/Alevi gruplara yönelmesi, mezhepsel gerilimin daha da derinleştiği yorumlarına neden oldu.

Suriye'de Alevi mahalleleri hedefte: Şam güçleri halka ateş açtı

ŞAM YÖNETİMİ: TERÖR GRUPLARI SAHADA

Lazkiye Valiliği’nden yapılan açıklamada ise olayların sorumluluğu “eski rejim kalıntılarına bağlı terör gruplarına” yüklendi. Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Abdülaziz el-Ahmed, Ezheri Kavşağı ve Ceble’deki protestolar sırasında silahlı ve maskeli kişilerin varlığının tespit edildiğini açıkladı.

El-Ahmed, bu grupların M1 otoyolunda saha infazları yapmak ve patlayıcı düzenekler kullanmakla suçlandığını belirterek, yoğun güvenlik önlemlerinin bu nedenle alındığını savundu.

YARALI SAYISI ARTIYOR, GERİLİM SÜRÜYOR

Gün boyu artan şiddet olayları giderek kontrolden çıkarken, yaralı sayısının sürekli yükseldiği ifade ediliyor. Sahil hattında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, bölgede tansiyonun kısa vadede düşmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.