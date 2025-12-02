CHP'den Suriye tepkisi "Arap Alevilere soykırım yapılıyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye’de Arap Alevi yurttaşlara yönelik saldırılara dikkat çekerek, yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı göreve çağıran Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz ki Suriye'de yaşayan Arap Alevi yurttaşlarımız büyük bir saldırı altında bir soykırım yapılıyor. Bu yönetim geldiğinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı oradaki tüm etnik grupların haklarının güvence altına alacağını söylemişti. Şimdi kimse kusura bakmasın. Bu ülkede yaşayan milyonlarca Arap Alevi yurttaşımız var. Yüzyıllarca beraberce yaşadık. Onların Suriye'deki bu yurttaşlarımızla kan bağı var. Yakın bir tarihe kadar Lazkiye'den Hatay'a feribot seferleri yapılıyordu. Birbirlerine ev ziyaretleri yapılıyordu"

Suriye’deki saldırıların görmezden gelindiğini vurgulayan Başarır, şu çağrıda bulundu:

"O yüzden bir kez daha buradan sesleniyorum. Dünyaya sesleniyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Dışişleri Bakanı'na sesleniyorum. Alevi kıyımı yapılıyor. Göz göre göre yapılıyor. Çocuk, kadın, genç demeden insanlar öldürülüyor. Bu katliama da son verin. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun güvencesini vermişti ama görünen tablo o değil."

Başarır, benzer saldırıların beş ay önce de yaşandığını hatırlattı: