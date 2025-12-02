DEM Parti'den AKP'ye İlham Ahmed çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Grup Toplantısı’nda çözüm süreci, İmralı görüşmeleri, yargı paketi ve Suriye’deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’da terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’la yaptığı görüşmeyi "çok önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Bakırhan, görüşmenin Kürt meselesini güçlü bir siyasal zemine taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Bu Türkiye'deki çözüm aklının da aynı zamanda bir başarısıdır. Şimdi kardeşlik hukukumuzu çatışma zemininden çıkarıp yasal ve demokratik zemine kavuşturma zamanıdır."

Görüşme öncesi "kıyamet senaryoları" yazıldığını savunan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Peki ne oldu? Meclisteki komisyonu temsilen bir heyet İmralı Adası'na gidince kıyamet mi koptu? Neyimizi kaybettik? Demek boşuna bir kıyamet koparılmış"



TUTANAKLAR AÇIKLANSIN ÇAĞRISI

Komisyonun 4 Aralık'ta tekrar toplanacağını duyuran Bakırhan, Öcalan'ın toplumdan hiçbir şeyi saklamadığını söyleyip şu çağrıyı yaptı:

"Tutanakların kamuoyuyla da paylaşılmasını, şeffaflığın sağlanılmasını ve toplumun orada ne tartışıldığını görmesini, okumasını da aynı zamanda bizler istiyoruz"

İktidara çağrıda bulunan Bakırhan, "Toplumsal barışı sahiplenmeli ve bu konuda hukuki ve idari adımları bir an önce artık bekletmeden atmalıdır.Türkiye barış için sözünü söyledi. Artık bu sözleri hayata geçirme zamanı olduğunu belirtmek gerekiyor" dedi.

COVİD AFFINA TEPKİ

Bakırhan, ilk olarak pandemide devreye girdiği için covid affı olarak bilinen cezaevinden 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayacak düzenlemenin kapsamı nedeniyle tepki gösterdi. Düzenlemede terör ve örgütlü suçtan mahkum olanlar veya yargılaması devam edenler dahil edilmemişti.

Bakırhan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sürekli yargı paketleri, yargı düzenlemeleri yapılıyor. Her düzenleme tartışılıp konuşulduğunda da toplumda büyük bir beklenti ve umut oluşuyor. Bu hafta da meclisin gündemine 11. yargı paketi gelecek. Ama gördüğümüz kadarıyla aynı ayrımcı yaklaşım devam ediyor. Düşüncelerinden, siyasi faaliyetlerinden, kimliklerinden dolayı cezaevlerinde bulunan Kürtler, devrimciler, gazeteciler, öğrenciler yine on binlerce siyasi tutsak dışarı bırakılmayacak. Yıllardır söylüyoruz."

Yargı paketindeki erişim engeli ve bant daraltma maddelerine dikkat çeken Bakırhan, bu düzenlemeleri "İfade ve basın özgürlüğüne doğrudan müdahale" olarak nitelendirdi:

"Bu yasayla yargı keyfi şekilde erişim engeli getirebilecek. Bu ifade özgürlüğüne basın özgürlüğüne doğrudan bir müdahaledir. Bu kabul edilemez. Bunu kabul etmeyeceğiz"

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılara dikkat çeken Bakırhan, "Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi. Suriye'deki mevcut yönetimin bu konuda uyarılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar yine bölgede çok önemli gelişmeler oluyor. Türkiye'nin ve bölgenin en önemli gündemlerden biri de Suriye'deki gelişmelerdir. Suriye'de Ahmet El Şara ismini değiştirdi. Kıyafetini de değiştirdi. Rejimi de değiştirdi. Ama soru şu. Ahmet El Şara tekçi yapıyı da değiştirecek mi? Demokratik bir rejim kuracak mı? Halkların inançların yaşam ve kimlik haklarını tanıyacak mı? Tabloya bakınca olumlu bir gelişme görmüyoruz. Bakın Suriye'nin sahil bölgesinde yaşayan Alevilere yönelik ciddi saldırılar var. Bu saldırılar kabul edilmez. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye'nin binlerce yıldan süzülüp gelen çoğulcu yapısını yok etmek isteyen herkes kendisini de ülkesini de ateşe atmış olur. 10 Mart'ta alevlere dönük yapılan sistematik ve toplu katliamların cezasız bırakılması bugünkü saldırıları teşvik ediyor. Suriye ile ilişkileri olan Türkiye, Alevilere dönük saldırılara karşı rejimi uyarmalı. Bu yanlıştan vazgeçmelerini sağlamalı"

KOMİSYON KURULUP SURİYE'DEKİ ALEVİLER DİNLENMELİ

Suriye’ye insani yardım koridorunun açılması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, yeni bir öneride bulundu:

"Meclis, bütün siyasi partilerin üyelerinden oluşan bir komisyon kurarak acilen Suriye'ye gitmeli. Alevi halkıyla görüşmeli, sorunlarını dinlemeli. Dünyanın ve bölgenin neresinde olursa olsun Alevi kardeşlerimize vurulan en ufak bir fiskeyi biz Kürtler olarak DEM Parti olarak kendimize vurulmuş bir tokat olarak değerlendiririz."

"İLHAM AHMED'İN GELMESİ İÇİN KOLAYLAŞTIRICI TUTUM İSTİYORUZ"

SDG yöneticilerinden İlham Ahmed’in DEM Parti tarafından İstanbul’daki bir konferansa davetli olduğunu söyleyen Bakırhan, Türkiye’ye gelişinin engellenmemesi için AKP iktidarına çağrıda bulundu.

Bakırhan şunları ifade etti:

"Kuzeydoğu Suriye'den özellikle Türkiye'ye uzanan bir dostluk eli var. Artık bu elin tutulması gerekir. İlham Ahmed bu hafta sonu partimizin İstanbul'da yapacağı uluslararası konferansa davetliydi. Kendisi de katılacağını belirtmişti. Ama henüz bu konuda bir dönüş sağlanmadı. Olumlu bir dönüş bekliyoruz. İlham Ahmed Türkiye'ye gelsin. O Suriye hakkında Kuzeydoğu Suriye hakkında sorusu olanlar sorularını sorsun. Endişelerini dile getirsin. Oturun konuşun anlaşın. Diplomasi ne için var? Diyalog ne için var? Tabii ki bunun için var. Çözümden kaçmak Kürtlerin elini sıkmamak Kürtlerin Suriye'de elde edeceği kazanımlara karşı durmak kimseye kazandırmaz. Aksine diyalog ve temas kurmak hem bölgeyi rahatlatır hem hepimizi rahatlatır diyoruz ve İlhan Ahmed'in Türkiye'ye gelişi için iktidarın kolaylaştırıcı bir tutum oynamasını da bekliyoruz. "







