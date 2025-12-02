DEM Parti'den bir Stockholm tepkisi daha! Özel 'Tartışmayı sürdürmeyeceğim' demişti
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Bakırhan, eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Stockholm sendromu' sözlerine tepki gösterdi.
Bakırhan, Özel'in DEM Parti ve tabanına ağır ithamlarda bulunduğunu iddia etti:
- "Değerli arkadaşlar biz en başından beri ortak paydaları büyütmeye çalışırken ana muhalefet partisinin lideri partimize ve tabanımıza bazı ithamlarda bulundu.
- Öyle anlaşılıyor ki Sayın Özel Kurultay kürsüsünden bize Stockholm sendromu teşhisi koyuyor. Celladına aşık olmayın diyor. "
Bakırhan, Özel'in 'aşağılayıcı' bir dil kullandığını ileri sürdü:
- "Biz de soruyoruz. Biz mecliste barış için yasa konuşurken her bir arkadaşımızla birlikte sokaklarda barışı toplumsallaştırmaya çalışırken siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler söylüyorsunuz Sayın Özel.
- Sözü çözüm için kurmak varken tam da bu süreçte çözümü tartışmak varken ucuz polemikler ve anlamsız kavgalara başvurmak siyasetsizliktir.
- Biz demokratik siyasi çözümü esas alan mücadele ve müzakere partisiyiz. İşte müzakere de ediyoruz. Kurulduğumuz günden beridir onurlu bir mücadele de veriyoruz.
- Halkımız barış içinde eşit ve özgür yaşamak istiyor. Böyle bir halkı sendromla itham etmek demokratik siyaset midir? Kürt halkına saygı duymak bu mudur Sayın Özel?
- Siz de huzurunda kendisine sormak istiyorum. Biz bu coğrafyadaki halklar, inançlar, devrimciler, ezilenler, emekçiler olarak celladı çok iyi tanırız.
- Cellatları cellatları mezarlıklarımızdan faili meçhullerimizden yakılmış köylerimizden direndiğimiz o zindanlardan çok iyi biliyoruz.
- Kimse bu hafızanın üzerine ucuz metaforlarla yaklaşmasın. Cellatlığımıza soyunan çok oldu. Haklısınız. Ama bizi kurban yapmaya kimsenin gücü yetmedi ve yetmeyecek. "
Bakırhan, İmralı Süreci'ne Özel'in karşıysa bunu açıklamasını istedi. Bakırhan, eleştirilerini yönelttikten sonra Özel'i yeniden genel başkan seçildiği için tebrik etti. Bakırhan şöyle konuştu:
- "Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açacaksak geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız. Herkesi polemikçi ve tutarsız dilden vazgeçmeye çözüme ve barışa katkı sunmaya çağırıyorum.
- Açık konuşun. Bu sorunun çözümünün karşısındaysanız sağa sola çekmeden yaftalamadan sözünüzü açık söyleyin.
- Ama barıştan ve demokrasiden yanaysanız da açık konuşun. Gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte değiştirelim.
- Barış ve demokrasiyi birlikte inşa edelim. Ana Muhalefet Partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar.
- Buradan iktidara yürürüm stratejisini düşünüyorsa büyük kaybeder. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına tekrar seçilen Sayın Özgür Özel'i ve yönetimini de tebrik ediyorum başarılar diliyorum.
- Başta ana muhalefet partisi olmak üzere bütün muhalefet partilerini yüzyıllık meselenin çözümünde ellerini taşın altına koymaya sorumluluk ve inisiyatif almaya çağırıyorum.m Barışa ve çözüme ortak olan kazanır."
Özgür Özel "Stockholm" tartışmasına noktayı koydu
NELER OLMUŞTU?
CHP Lideri Özel, CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçim günü şunları ifade etmişti:
"Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz"
DEM Parti de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:
"Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Çanakkale’den yanıt verdi:
Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır.
Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız…"
Özel de Hatimoğulları'nun bu sözlerine şöyle yanıt vermişti:
"Ben DEM Parti’yi doğrudan hedef almadım. Hangi siyasi parti olursa olsun diye başladım cümleme zaten. AKP’nin MHP’nin Kürt seçmenlere neler yaptığını anımsattım sadece. Alınganlık göstermişler. Canları sağ olsun. Tülay Hanım’ın da dediği gibi muhalefet partisinin muhalefet partisiyle bu tür tartışmalar yaşamasını doğru bulmam. O nedenle bu tartışmayı sürdürecek değilim"