DEM Parti'den bir Stockholm tepkisi daha! Özel 'Tartışmayı sürdürmeyeceğim' demişti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Bakırhan, eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Stockholm sendromu' sözlerine tepki gösterdi.

Bakırhan, Özel'in DEM Parti ve tabanına ağır ithamlarda bulunduğunu iddia etti:

Bakırhan, Özel'in 'aşağılayıcı' bir dil kullandığını ileri sürdü:

Bakırhan, İmralı Süreci'ne Özel'in karşıysa bunu açıklamasını istedi. Bakırhan, eleştirilerini yönelttikten sonra Özel'i yeniden genel başkan seçildiği için tebrik etti. Bakırhan şöyle konuştu:

Özgür Özel "Stockholm" tartışmasına noktayı koydu

CHP Lideri Özel, CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçim günü şunları ifade etmişti:

"Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz"

DEM Parti de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Çanakkale’den yanıt verdi:

Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır.

Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız…"